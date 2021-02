Els gossos, més eficaços que una PCR

Per si tot el que ens aporten els gossos (lleialtat cega, respecte o amor incondicional) no fos suficient ara ens ajuden amb el coronavirus. Diversos estudis han demostrat la capacitat dels cans per detectar malalties en fases molt primerenques, tant en humans com en altres animals. «Cal posar en valor els nostres gossos», destaca Santiago Vega, Catedràtic de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat CEU Cardenal Herrera de València.

«Això és una realitat, no cal estudiar-ho. Les nostres mascotes poden ajudar-nos en el diagnòstic precoç de determinades malalties en persones i altres animals», confirma Vega. Durant dècades, els humans ens hem aprofitat del privilegiat sentit de l'olfacte dels gossos. No obstant això, l'àrea del cervell dedicada a l'olfacte en els cans és 40 vegades superior a la de les persones i posseeixen prop de 300 milions de receptors olfactoris (pels 5 milions dels humans).

«És una qüestió fisiològica. La seva manera de comunicar-se és per l'olor i, per això, els gossos tenen més desenvolupat aquest òrgan», explica Vega. Aquesta sensibilitat especial els permet detectar petites concentracions d'olor que les persones no poden i ha estat aquesta habilitat la que ha portat al fet que els cossos policials recorrin a aquests «companys» en la cerca de persones desaparegudes, cadàvers, trànsit de diners, explosius o drogues.

Durant els últims anys, els científics també han recorregut a aquests animals per a ajudar-los en la detecció primerenca d'algunes malalties i millorar el tractament dels seus pacients. «Al fil de les seves capacitats per a trobar explosius, drogues o persones, es va començar a estudiar la possibilitat que poguessin detectar malalties de manera precoç, quan només existeix infecció», assevera Vega. Així doncs, està verificada l'eficàcia dels gossos en el diagnòstic precoç de diferents tipus de càncer, diabetis o Parkinson. Aquest treball previ va donar peu, fa uns mesos, a la possibilitat que els gossos també poguessin ser útils en la detecció de la covid-19.

A mesura que la pandèmia de covid-19 continua propagant-se, la identificació primerenca de les persones infectades és fonamental per interrompre les cadenes d'infecció. En aquest sentit, els resultats dels diferents estudis realitzats amb gossos han confirmat uns resultats excel·lents, amb una precisió gairebé del 100%.

D'aquesta manera, els gossos podrien convertir-se en una nova eina per combatre la covid-19, ajudant a prevenir la seva propagació. «S'ha vist que els gossos entrenats són capaços de trobar la presència del virus, amb una precisió del 95%, en la suor de les persones», afegeix Vega.

Recentment, la Universitat de Hèlsinki va descobrir que els gossos necessiten una quantitat molt baixa de substàncies volàtils de baix percentatge (de 10 a 100 molècules) per poder detectar el virus, mentre que una PCR necessita 18.000.000 de molècules per poder diagnosticar-ho. Es tracta d'un sistema de detecció eficaç, barat i ràpid, ja que es podria saber el resultat en el mateix moment en què se li presentés la mostra al gos.

Llavors, els gossos oloren el SARS-CoV-2? La resposta és no. Els cans no són capaços d'olorar el virus en si, el que detecten és la reacció de les persones enfront de la infecció. En aquest sentit, s'ha pogut descobrir que les persones infectades generen compostos orgànics volàtils (COV) que els gossos poden detectar abans de produir símptomes.

Països com Xile, França o Regne Unit porten mesos treballant en l'ús de gossos per a detectar persones infectades en els llocs més concorreguts. El més avançat en aquest aspecte és Finlàndia, on tres gossos han començat a detectar positius en l'aeroport de Hèlsinki, llançant resultats calcats a la taxa de positius per PCR.

«Jo puc ensenyar als meus gossos perquè siguin capaços de marcar a la gent que arriba a l'aeroport, confessa una ensinistradora de gossos de detecció de narcòtics i integrant del projecte Covid K9-Alert. Aquest grup de professionals valencians del sector caní pretén crear un ramat de gossos que puguin posar-se al servei de Sanitat per a ajudar en la detecció de persones portadores del SARS-CoV-2. «Si ens donessin el suport demà, al febrer podem estar rastrejant en aeroports i estacions de metro», assegura Amparo Fortea, entrenadora en el Grup de Formació CIM.

«Els gossos s'han anat usant històricament per trobar coses. Són animals amb un olfacte privilegiat i als quals s'entrena durant temps», explica Vega. Amb el pas dels anys, els ensinistradors de gossos han investigat amb nous usos per aprofitar l'olfacte dels gossos i, durant els últims mesos, tots ells s'han centrat en ?l'entrenament per a la detecció de la covid-19. La majoria dels entrenaments es basen en l'estratègia de la recompensa i l'omissió. El primer pas és aprendre a reconèixer el virus, gràcies a mostres de persones contagiades. «Per a ells és un joc. És la mateixa dinàmica d'ensinistrament que hem anat utilitzant per ensenyar-los a detectar droga, explosius o altres substàncies a canvi d'un premi». «Les possibilitats amb aquests animals són enormes, per rapidesa, per fiabilitat, i per estalviar-se cost en proves PCR», conclou Fortea.