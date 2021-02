L'experiència de Blanes tenint cura de les colònies de gats

Blanes s'ha distingit per un exemple de bones pràctiques i cura de les colònies de gats. La seva sensibilització queda acreditada també en el fet que acaba de renovar públicament el seu compromís amb Sa Gatonera, una entitat animalista que treballa en la protecció i curar dels gats que viuen a la via pública. L'Ajuntament de Blanes ha quedat molt satisfet de l'acord que manté amb l'entitat i per aquest motiu acaba de renovar el seu compromís per treballar plegats. Ara serà per a tres anys més: fins al 2023, fet que permetrà tirarà endavant més sures i campanyes.

Fa uns dies es va renovar el compromís de treballar plegats entre les dues parts després dels bons resultats de l'experiència que s'ha portat fins ara a terme. Segons es va informar, el primerconveni amb l'entitat es va signar el 7 de juny del 2019 i va finalitzar el desembre del 2020, obrint-se una nova concurrència pública, ja que regula una subvenció econòmica. Després d'aquest nou procés, s'ha tornat a destriar la mateixa entitat animalista, avalada pels excel·lents resultats.

Això fa que s'afronti amb optismisme aquests nous anys on es continuarà treballant en la protecció animal i en especial dels gats que viuen al carrer. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'afirma que sempre s'ha mogut pel compromís de «promoure el civisme, el respecte i la participació ciutadana en la protecció i benestar dels animals, fomenta la dedicació de les entitats que treballen en la preservació i millora del medi ambient, així com la protecció i benestar dels animals».

Les colònies de gats presents al municipi es van controlant amb els alimentadors que estan autoritzats. No obstant, cal una bona gestió i afrontar totes les problemàtiques que apareixen per la presència dels animals que viuen al carrer. I per aquest motiu, es va decidir fer el conveni amb Sa Gatonera. Els resultats no podien ser millors, tal com van manifestar públicament les dues parts, i les xifres parlen per si soles: 56 colònies censades i regularitzades i 65 alimentadors autoritzats.

Aquests xifres s'han assolit durant el primer any i mig. Sa Gatonera, en nom de l'Ajuntament de Blanes, ha censat i regularitzat un total de 56 colònies, s'han autoritzat 65 alimentadors i alimentadores perquè es facin càrrec de la seva supervivència, i s'han esterilitzat 90 gats. Aquest balanç ha motivat que l'Ajuntament de Blanes hagi decidit renovar la seva col·laboració amb aquesta entitat, que es nodreix bàsicament del treball de voluntaris amants dels animals.

Des de l'Ajuntament de Blanes s'ha informat precisament que Sa Gatonera, constituida fa uns tres anys, és experta en la protecció felina. «Es van aplegar preocupats per la proliferació de gats de carrer que hi havia a Blanes. El seu objectiu és donar-los una millor qualitat de vida, gestionar les colònies, donar assessorament, alimentar, coordinar els alimentadors i alimentadores, donar assistència veterinària, cens, esterilització i assistència a gats domèstics abandonats, així com adopcions responsables».

Aquest treball tan lloable i exercit de forma voluntària ha portat l'Ajuntament de Blanes a voler renovar el seu compromís i afrontar nous reptes.

Les zones d'alimentació solen estar compartides per un màxim de quatre persones que s'encarreguen de donar menjar als animals i controlar el seu bon ús. Les zones solen estar amagades de la visió d'altres espècies.

I què comporta per exemple ser un alimentador de les colònies de gats? Doncs la persona es responsabilitza de mantenir neta la zona i posar pinso i aigua en recipients que després es puguin netejar. Sempre que és possible són menjadores que no es poden quedar a la via pública sinó que cal netejar i rentar per una qüestió higiènica i per evitar alguns problemes que es podrien derivar com males olors o plagues.