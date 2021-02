Sant Julià de Ramis crea una nova regidoria per al benestar animal

Imatge dels cartells que posarà l'Ajuntament per advertir de la presència de colònies de gats i per demanar que es respectin.

Imatge dels cartells que posarà l'Ajuntament per advertir de la presència de colònies de gats i per demanar que es respectin. diari de girona

Sant Julià de Ramis i Medinyà ha fet un pas endavant en la protecció dels animals i es que, des de fa unes setmanes, s'ha convertit en el primer municipi del Gironès a tenir una regidoria de Benestar Animal. Pocs ajuntaments tenen polítiques tan concretes en aquest sentit ja que s'ha creat una àrea específica en la que, tal com va explicar fa uns dies l'alcalde, Marc Puigtió, centralitzarà «tots els recursos i les polítiques vinculades al compromís per garantir els drets i el benestar dels animals al nostre municipi». Puigtió, que personalment serà el responsable de la nova àrea, defensa que a través de la regidoria treballaran «per una tinença responsable», i, a la vegada, estudiaran noves «fórmules perquè l'administració pública estigui al costat de les famílies multiespècie» -és a dir, aquelles que adopten gossos, gats o altres - «de la mateixa manera que existeixen bonificacions per les famílies nombroses».

De fet, en aquesta línia, a les noves ordenances que van aprovar a principis d'any ja van retirar la taxa de 10 euros que calia pagar quan es censava un gos o un gat al municipi. Amb tot, l'objectiu és augmentar la sensibilització de l'administració pública cap als «nostres animals, que al final formen part del nostre dia a dia i del municipi», destacava fa uns dies Puigtió, «perquè aquests estiguin més còmodes al poble».

La nova àrea, que és una proposta que portaven al programa electoral les darreres eleccions municipals, es va posar en marxa en el ple del gener passat. Entre les accions que es plantegen, s'inclou l'estudi de la possibilitat d'instaurar noves zones de pipican al poble, ja que la zona d'higiene canina que van crear fa tres anys ha quedat «obsolet perquè se n'ha fet molt ús».

Properament, Puigtió apunta que també es visitaran totes les granges del municipi per conèixer de primera mà quines necessitats tenen.

A Catalunya ja hi ha diversos ajuntaments que han fet aquest cas creant una àrea exclusiva per tractar tots els temes relacionats amb les mascotes i els animals. Per exemple, regidories d'aquestes característiques com la de Sant Julià de Ramis-Medinyà estan en funcionament a diferents poblacions catalanes com Mataró, Vacarisses, Premià de Mar o Sabadell, entre d'altres. A València van ser pioners en impulsar en diferents ajuntaments regidories per a animals. Sempre cal tenir en compte però que la primera protecció que ha de tenir un animal ha de venir de la mà del seu propietari. Tota tinença d'un animal comporta també l'obligatorietat de vetllar per la seva cura. No es tracta únicament d'una responsabilitat sinó que va més enllà: s'ha de considerar una obligació. Hem de tenir present quin tipus d'animal podem tenir, conèixer les atencions que ha de rebre al llarg de la seva vida, conèixer també les seves necessitats i també tenir en compte i conèixer les normes de convivència dels animals en la societat. Només així ens podrem considerar responsables per fer el pas i tenir una mascota o un animal de companyia. No fer-ho representa una greu irresponsabilitat.

D'altra banda, aquesta no és l'única acció que Sant Julià de Ramis i Medinyà porta a terme amb l'objectiu de la protecció i el benestar animal. Fa uns dies va anunciar que col·locarà, en breu, cartells on s'alertarà de la presència de colònies de gats i gates perquè se'ls respecti. Als cartells, a prop de les colònies, s'avisarà del pas de gates i gats per evitar, per exemple, que se'ls atropelli accidentalment.