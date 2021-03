Descobreixen la causa de molts problemes gàstrics dels gossos

El mal ús o abús d'agents desinfectants, lleixius i gels hidroalcohòlics està augmentant els problemes gastrointestinals i dermatològics de les mascotes, segons avisa el grup de veterinaris i hospitals veterinaris europeu, Anicura.

Els veterinaris alerten que la intoxicació es pot produir de diferents formes, des de quan van de passeig i oloren zones en les quals s'han usat aquests productes o bé perquè s'impregnen d'aquests a les potes que després es llepen.

Per això, recomana rentar tant les potes com el morro amb aigua i xampú per a mascotes o amb tovalloletes desinfectants ja preparades, tots dos productes amb un pH adequat per a ells.

La veterinària de Anicura Velázquez de l'Hospital Veterinari Teresa Megía ha indicat que en els últims mesos han notat un augment de casos de mascotes, sobretot gossos "a causa de l'ús de productes desinfectants".

Afegeix que a l'hospital van rebre un caniche que va arribar amb la llengua "abrasada" perquè els seus amos li havien desinfectat les potes amb un esprai netejador desinfectant d'ús domèstic.

"Vam tractar el gos amb corticoides i antibiòtics, i després de dos dies ingressat va començar a millorar i va poder tornar a la seva llar", precisa Megía.

A més, afegeix que l'ús continuat de les solucions hidroalcohòliques, lleixiu o altres desinfectants, fins i tot diluïts en aigua, poden provocar des d'irritació o abrasió en els coixinets de les potes, problemes gastrointestinals que poden derivar en diarrees hemorràgiques.

Així mateix, han observat un increment en el nombre de casos de faringitis no relacionat amb tos de gosseres, que es deu a la inhalació d'aquests productes. "No tan sols hem d'anar amb compte amb els productes que usem en les nostres llars, sinó també amb els que s'usen per a desinfectar els carrers", precisa.

Respecte a la manera d'intoxicació, explica que es produeix o bé quan van de passeig i oloren les zones en les quals s'han usat aquests productes o bé si s'impregnen amb aquests productes les seves potes, que posteriorment es llepen i ingereixen.

Una altra de les zones dels gossos molt sensibles són les àrees interdigitals, per la qual cosa la veterinària afegeix que una altra alternativa per evitar aquest tipus de productes en aquestes zones, és l'ús d'un tipus de mitjons indicats específicament per a mascotes cada vegada que van de passeig, encara que aquesta opció pot resultar una mica incòmoda si l'animal no està habituat a usar aquest complement.