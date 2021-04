Un estudi revela el tipus de propietari segons com es comporta el teu gat

Un nou estudi de la Universitat de Exeter divideix als amos de gats en cinc categories, en termes de les seves actituds cap a la deambulació i la caça de les seves mascotes.

Els investigadors van enquestar a amos de gats del Regne Unit i van trobar que anaven des de "cuidadors conscienciosos", preocupats per l'impacte dels gats a la vida silvestre i que senten certa responsabilitat, fins a "defensors de la llibertat" que s'oposen per complet a les restriccions sobre el comportament dels gats.

Els "protectors preocupats" se centraven en la seguretat dels gats, els "guardians tolerants" no els agradava la caça pels gats, però tendien a acceptar-la, i els "propietaris de laissez faire" desconeixien en gran manera els problemes relacionats amb la caça i la deambulació dels gats.

Les organitzacions de conservació porten molt temps preocupades per la quantitat d'animals capturats per la gran població de gats domèstics del Regne Unit.

La majoria dels gats domèstics maten molt pocs animals salvatges, si és que n'hi ha, però amb una població del voltant de 10 milions de gats, la quantitat d'ocells, petits mamífers i rèptils capturats pot acumular-se.

La majoria dels propietaris troben que els animals morts portats a casa són un desagradable recordatori del costat més salvatge de la seva mascota.

Abordar aquest problema ha estat difícil a causa dels desacords entre les persones que prioritzen el benestar dels gats i les que s'enfoquen en la conservació de la vida silvestre.

El projecte de recerca en curs de l'equip d'Exeter 'Gats, amos de gats i vida silvestre' té com a objectiu trobar una conservació en la qual tots guanyin, identificant formes en les quals els propietaris manegen als seus gats que beneficien als gats i redueixen la matança de la vida silvestre.

Aquesta recerca és un pas cap a la comprensió de com els amos de gats veuen als seus gats i quina és la millor manera de manejar-los.



Diferents comportaments de caça

Els investigadors diuen que les seves troballes demostren la necessitat de diverses estratègies de maneig que reflecteixin les diferents perspectives dels amos de gats.

"Encara que trobem una varietat de punts de vista, la majoria dels amos de gats del Regne Unit valoraven l'accés a l'aire lliure per als seus gats i s'oposaven a la idea de mantenir-los a dins per a evitar la caça", va dir l'autora principal, la Dra. Sarah Crowley, de l'Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Universitat d'Exeter a Cornualla. Per tant, és poc probable que les polítiques de confinament de gats trobin suport entre els propietaris al Regne Unit.

"No obstant això, només un dels tipus de propietaris va considerar la caça com una cosa positiva, la qual cosa suggereix que la resta podria estar interessat a reduir-la d'alguna manera. Per a ser més eficaços, els esforços per a reduir la caça han de ser compatibles amb les diverses circumstàncies dels propietaris", explica.

Les mesures suggerides per a reduir l'èxit de la caça inclouen col·locar als gats coberts de collarets de colors brillants "BirdsBeSafe". Molts propietaris també els col·loquen cascavells als seus gats.

L'equip de recerca està examinant ara l'eficàcia d'aquestes i altres noves mesures i com se senten els propietaris amb elles, amb la finalitat d'oferir diferents solucions.

"Aquesta última recerca que hem finançat revela les perspectives increïblement diverses entre els amos de gats respecte al comportament de caça de les seves mascotes", va dir Tom Streeter, president de SongBird Survival.

"Si la naturalesa vol 'guanyar' i les espècies en perill prosperen, es necessita un enfocament pragmàtic en el qual les opinions dels amos de gats es considerin com a part d'estratègies de conservació més àmplies. L'estudi destaca la necessitat urgent que els propietaris de gats i els conservacionistes treballin junts per a trobar solucions personalitzades que siguin barates, fàcils d'implementar i que tinguin un efecte positiu en les poblacions d'ocells i vida silvestre en tot el Regne Unit", comenta.

La directora de defensa dels gats d'iCatCare, la doctora Sarah Ellis, va dir: "La troballa que molts amos de gats del Regne Unit realment es preocupen molt per la conservació de la vida silvestre i l'impacte dels seus gats en ella, suggereix que alguns propietaris són receptius a emprar mètodes amigables per als gats. Reduint la caça".

"Les intervencions adequades podrien millorar els esforços de conservació de la vida silvestre, mantenir un bon benestar mental dels gats i, al mateix temps, millorar la relació entre els gats i els humans. Això seria especialment cert per als 'guardians tolerants' i els 'cuidadors conscienciosos', en reduir el conflicte intern d'estimar a un animal que sovint caça a altres animals que també els importen", explica.

L'estudi va incloure a 56 propietaris de gats, alguns de zones rurals del Regne Unit (principalment en el sud-oest d'Anglaterra) i alguns d'àrees urbanes (Bristol i Manchester).

L'article, publicat en la revista Frontiers in Ecology and the Environment, es titula: 'Les diverses perspectives dels amos de gats indiquen barreres i oportunitats per a controlar la depredació de la vida silvestre per part dels gats'.

Juntament amb l'enquesta de recerca detallada, els investigadors han creat un qüestionari simple perquè els amos de gats puguin esbrinar quina categoria els descriu millor.