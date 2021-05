L'Associació Animalista Libera ha avisat aquest dissabte que les notícies falses sobre coronavirus en animals han contribuït a l'abandonament de "centenars" d'animals a Espanya.

Per això, l'ONG ha demanat a la ciutadania que s'informin de manera fefaent i segura referent als efectes col·laterals que la pandèmia i ha advertit que les "informacions incorrectes arribades des de la Xina van provocar que algunes persones es desfessin dels seus animals per por de ser contagiats".

En aquest sentit, indica, la batalla contra les fake news va ser objecte de campanyes específiques dels animalistes a través de xarxes socials, que van desmuntar mites sobre la suposada transmissió de la covid-19 des de gossos o gats, qüestió "que ha quedat demostrada en un últim estudi" on participa un consorci liderat pel Centre de Vigilància Sanitària Veterinària (VISAVET).

Segons apunta Libera, el treball explica que el risc de contagi és molt baix i que els animals amb prou feines desenvolupen simptomatologia, encara que es va detectar la variant britànica en un únic animal de les centenars de mostres analitzades.

Amb tot, els defensors dels animals estimen que en 18 mesos s'han pogut abandonar al voltant de 600 gossos, gats i rosegadors a conseqüència de les notícies falses només a Galícia, on ells operen. "Realitzar estimacions en aquest camp és molt complex, ja que no hi ha estadístiques oficials ni tan sols sobre l'abandó animal en el conjunt de Galícia", aclareix l'ONG.

D'altra banda, Libera condemna que "cap administració pública ha posat en marxa mesures per a garantir la sortida d'animals a centres de recollida o residències especialitzades" si es detecta un contagi en la llar i no existeix possibilitat de cuidar al gos, gat o una altra espècie.

En aquest sentit, l'Associació animalista explica que és la iniciativa privada, amb mesures solidàries, la que ha aconseguit cobrir part d'aquesta demanda facilitant espais per a animals de personal sanitari o per a famílies amb contagis.