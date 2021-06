Els gossos tenen gran capacitat de comunicar-se amb les persones i les seves habilitats socials poden ser presents des d'una edat molt primerenca sense necessitat que siguin apreses, encara que alguns cadells comencen sent millors que uns altres en funció de la seva genètica.

Una recerca de la Universitat d'Arizona que publica aquest dijous 'Current Biology' indica que els cadells responen a la mirada social de les persones i poden emprar amb èxit informació proporcionada per un humà des d'una edat molt primerenca i abans d'haver tingut un ampli contacte amb ells.

L'equip, que estudia el comportament caní des de fa una dècada, va analitzar a 375 cadells de dos mesos d'edat i que no havien estat separats de les seves ventrades, per la qual cosa la seva interacció amb humans era limitada. Tots ells procedien d'una organització que entrena a futurs gossos de servei.

L'autora principal de l'estudi, Emily Bray, va explicar que la majoria dels gossos eren capaços, entre altres coses, de trobar menjar amagat seguint el dit d'un humà fins al lloc que li indicava.

"Hi havia proves que aquest tipus d'habilitats socials eren presents en l'edat adulta, però aquí trobem proves que els cadells -igual que els humans- estan biològicament preparats per a interactuar d'aquestes maneres socials", va dir.

Els investigadors coneixien el pedigrí de cada cadell des de diverses generacions i el grau de parentiu entre ells, per la qual cosa podien crear un model estadístic per avaluar els factors genètics enfront dels ambientals.

La genètica "explicava més del 40%" de la variació en la capacitat dels cadells per seguir els gestos humans d'assenyalar, així com la variació en el temps que mantenien el contacte visual durant una tasca dissenyada per mesurar el seu interès per les persones, va indicar la Universitat.

La genètica també pot ajudar a explicar per què alguns gossos rendeixen més que uns altres en tasques socials com seguir gestos de senyalització.

Els cadells van haver de participar en tasques com seguir la indicació amb el dit per aconseguir una llaminadura amagada, mirar a la cara a una persona mentre li parlava o tractar d'aconseguir un premi tancat en un recipient, per observar, en aquest cas, amb quina freqüència l'animal buscava ajuda de l'humà.

Encara que molts dels cadells responien als senyals físics i verbals, molt pocs buscaven ajuda per intentar obrir el recipient, la qual cosa suggereix que, encara que neixen sabent respondre a la comunicació iniciada pels humans, la capacitat d'iniciar-la ells pot arribar més tard.

Els cadells són hàbils des del principi quan es tracta de comunicacions socials basades en gestos i contacte visual, però aquesta només funcionava quan les persones també iniciaven la interacció parlant als cadells amb una veu aguda.

Ara, l'equip està recollint dades cognitives i mostres de sang de gossos adults per a realitzar un estudi d'associació de tot el genoma, amb l'objectiu d'identificar marcadors genètics associats a aquests comportaments socials.