La Revetlla de Sant Joan és una data on els petards es converteixen en l'entreteniment preferits de molts petits i grans. Una activitat que fascina a l'ésser humà però que temen alguns gossos.

La majoria dels gossos, sobretot els de ciutat, no estan molt acostumats a l'estrèpit provinent un petard o al soroll dels petards, provocant-los un estat d'ansietat que ha de ser controlat.

D'altres, com els gossos de caça, però, estan més que familiaritzats amb el so d'un tret o una explosió i no els hi suposa cap problema aquest tipus de sorolls molestos, ni l'olor característica de la pólvora.

Segons explica César Millán a un article sobre pirotècnia a la seva pàgina web, aquest tipus de sons activen el sistema nerviós del gos i poden portar-los a experimentar un estat d'ansietat, nervis o por. Aquest comportament pot provocar situacions indesitjades com que l'animal s'escapi per instint de supervivència.

Què fer?

César Millán, 'l'encantador de gossos', recomana, en cas que es pugui, deixar a les nostres mascotes en aquestes dates en un lloc on estiguem segurs que no hagin de ser pertorbats per aquest tipus de sons.

Si no és possible això, ens aconsella assegurar-nos que les nostres mascotes no es quedin soles a casa, sabent que pot donar-se la possibilitat que es llancin focs artificials per la zona i, si es pot, demanar a algú que estigui amb ella per calmar l'ansietat.

Recórrer a la sedació és un altre dels consells que César exposa en la seva ressenya, però recalca que, perquè faci l'efecte que desitgem - que el gos estigui en un estat de calma - hem administrar la seva dosi en el moment adequat. Millor unes hores abans que calculem que puguin sonar els primers petards i mai en un estat de nervis alt.

Cada gos tindrà una dosi i un medicament recomanat a la seva situació, per això, és recomanable acudir a un veterinari per preguntar-li sobre aquesta opció de la sedació, que també s'utilitza per a gossos amb ansietat durant llargs viatges en cotxe o un altre mitjà de transport.

Finalment, César conclou amb una sèrie de recomanacions per tenir en compte i posar en pràctica, com: donar un llarg passeig amb la mascota per gastar totes les seves energies i que estigui calmat. Durant l'espectacle de pirotècnia, adoptar una postura relaxada i parlar amb calmades paraules a l'animal per transmetre l'energia de tranquil·litat que necessita.