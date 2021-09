Vacunar als animals de companyia contra la ràbia és l'única forma efectiva de garantir una protecció col·lectiva, segons ha advertit l'Organització Col·legial Veterinària (OCV), coincidint amb el Dia de la Lluita contra la Ràbia, que se celebra aquest dimarts com a iniciativa creada i coordinada per l'Aliança Global per al Control de la Ràbia (GARC) i recolzada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). «A Espanya encara no és obligatòria la vacunació a Galícia, Catalunya i País Basc, i a Astúries ho és només en gossos 'potencialment perillosos', la qual cosa posa en risc la salut pública», destaquen des de l'OCV, per la qual cosa «les autoritats han de valorar la necessitat de comptar amb un protocol de vacunació uniforme i obligatori contra la ràbia en tot el territori nacional».

Segons adverteixen els veterinaris, la ràbia és considerada com una de les zoonosis més importants del món, amb una alta taxa de contagi i letalitat. Més de la meitat de les persones exposades a gossos rabiosos desenvolupa la malaltia i, una vegada que es manifesten els primers símptomes, té una mortalitat del 100 per cent malgrat totes les mesures de tractament. Aquesta malaltia posa fi cada any a la vida de més de 70.000 persones a tot el món, de les que més del 40 per cent de les víctimes són nens menors de 14 anys. Una xifra de mortalitat deguda principalment a la baixa taxa de vacunació canina en les zones endèmiques i a la falta de conscienciació en determinats territoris.

El 99 per cent dels casos de ràbia en persones són causats per la mossegada d'un gos, la qual cosa evidencia una vegada més que l'erradicació de la ràbia en persones i animals és possible si s'evita mitjançant la vacunació de les mascotes. «Perquè existeixi el que es coneix com a 'immunització de ramat' han d'estar vacunats més del 70 per cent dels gossos en una mateixa zona», conclouen des de l'OCV.