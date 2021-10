Éssers humans i gossos comparteixen un vincle especial que han enfortit durant centenars d'anys. Tant és així que, a vegades, els nostres companys de quatre potes semblen ser els únics a entendre'ns, sobretot, en els dies en què ens envolta la tristesa, l'angoixa o la solitud. I és que, jugar amb la nostra mascota o compartir un passeig amb ella, pot ser molt guaridor i divertit.

No hi ha dubte que els gossos ens aporten infinitat de bondats, però nosaltres també hem d'atendre totes les seves necessitats, com mantenir la seva higiene, la seva alimentació o el seu estat físic. Tot aquell que comparteixi la seva vida amb un d'aquests animals, coneix la importància de complir els passejos diaris perquè el ca pugui esplaiar-se i socialitzi i jugui amb altres gossos. No obstant això, a vegades oblidem l'entrenament mental dels nostres amics.

Els gossos necessiten estar mentalment actius i estimulats per a ser feliços i desenvolupar totes les seves capacitats. A més, aquests entrenaments suposen una gran font de diversió per a ells. A continuació, apuntem cinc jocs perfectes per a entrenar el cervell de la nostra mascota.

Cerca del tresor

Un dels jocs més comuns, però que, al mateix temps, més diverteix als cànids és el de buscar el ‘tresor’. És una molt bona forma que el gos utilitzi el seu potent olfacte per a detectar alguna cosa que no pot veure. Per a això, hem d'ensenyar-li un de les seves joguines favorites o un premi comestible que sapiguem que li agrada. Llavors, ens tanquem en una habitació, deixant el gos fora i l'amaguem. Després li permetem entrar i li demanem que busqui l'objecte. Quan ho trobi l'obsequiarem amb un bon massatge caní.

On és el meu amic?

Una altra manera d'entrenar el rastreig d'aquests animals és fent que ens busqui a nosaltres mateixos. Per a poder realitzar aquest joc, el gos ha d'obeir-nos mínimament, si no ho fa, potser hauríem de començar per ensenyar-li les ordres bàsiques, que són molt beneficioses per al dia a dia.

Li demanem al gos que s'assegui i que no es mogui. Llavors, ens amaguem en algun lloc en el qual no ens pugui veure i, quan ja estiguem preparats, li direm que comenci la seva cerca i li direm una vegada, perquè escolti d'on prové el so. Si veiem que no ens troba fàcilment, podem continuar donant-li pistes mitjançant la veu.

Per a realitzar aquest joc, és recomanable la participació d'algun familiar o amic que no perdi de vista a l'animal, per si se sent sol o es va en una altra direcció. Un jardí tancat o un parc allunyat de les carreteres poden ser bons escenaris on practicar-lo.

Superar obstacles

Amb aquest exercici, entrenarem tant la capacitat mental, com a física del nostre company caní. La prova consisteix a guiar a l'animal per una sèrie d'obstacles que dificultin el seu pas, perquè hagi de pensar i decidir la millor manera de sortejar-los. A vegades, el gos haurà de saltar una petita altura, escalar una espècie d'escales o ajupir-se per a passar per sota d'algun objecte. També es poden posar cons o un altre tipus de marcadors perquè l'animal els zigzaguegi. És important pensar sempre en la salut de l'animal i no cometre imprudències animant al gos a saltar d'altures massa altes o a realitzar alguna acció perillosa.

El triler

Els gossos utilitzen el seu potent sentit de l'olfacte per a pràcticament tot, doncs, funciona com una gran font d'informació de l'exterior. Amb la finalitat que el cànid es diverteixi i desenvolupi aquest sentit, podem jugar amb ell com si fóssim un triler. Podem agafar tres recipients opacs iguals, millor si són d'un material que no es trenqui, i a l'interior d'un d'ells introduirem la seva llaminadura favorita. Li mostrarem en quin dels tres col·loquem el premi, però tot seguit els barrejarem a gran velocitat, fent que l'animal perdi la referència. Llavors, deixarem que tracti de destapar el recipient premiat. Si no encerta, tornarem a barrejar.

Noves ordres

Mai és tard per a continuar aprenent i, de fet, és molt saludable. Una manera senzilla i molt pràctica d'entrenar el cervell del gos és la d'ensenyar-li noves ordres i premiar els seus encerts amb massatges i obsequis comestibles. Així, podem ensenyar-li a donar la poteta, a tombar-se de diferents formes o a fer-se el mort, entre moltes altres coses més. És important realitzar-ho d'una forma entretinguda i sempre lloant la seva bona feina, més que renyant-lo pels seus errors. Quan percebem que el gos està cansat i no manté la concentració, serà el moment de deixar que es diverteixi amb altres jocs o explorant.