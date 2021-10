Lucy i Neil, una parella d'Escòcia, tenien un gatet anomenat Forbes que un dia, de sobte, va deixar d'aparèixer per casa. Això és una cosa comuna en els felins perquè són animals que es passegen pel veïnat, es fiquen en baralles amb altres gats i, en moltes ocasions, també poden relacionar-se amb altres gats per tenir cries. No obstant això, es coneix que els gats domèstics no s'allunyen més de dues hectàrees d'on viuen i la mitjana només es desplaça al voltant de 300 metres de casa seva. En aquest cas no va anar així per aquests escocesos que van perdre al seu gat el març de 2011. Quan es van adonar que havia desaparegut, ho van denunciar i van començar a penjar cartells i a preguntar casa per casa per si algun veí havia vist a l'animal. Li van demanar a la gent que «revisés els seus garatges» perquè pensaven que el gat s'hauria «quedat tancat dins d'algun d'ells».

Els joves es van quedar molt angoixats en veure que no tornava perquè «el teníem des que era un gatet i existeix un vincle molt especial». Fruit d'això, van estar buscant-lo durant més de nou mesos, però van acabar perdent l'esperança de trobar-lo. Un dia, Neil Henderson, estava conduint per l'autopista quan va rebre una trucada de la seva dona, que li va demanar que aturés el cotxe: havien trobat a Forbes. El jove va fer mitja volta immediatament per a tornar a casa. L'endemà, van viatjar a Aberdeen, la localitat on vivien llavors, per anar a buscar al seu gatet a la protectora. Immediatament el van reconèixer i mantenen l'esperança que ell també sàpiga qui són.

Va ser un veí de la zona qui va trobar al gatet, va veure que estava molt prim, famolenc i semblava malalt, per això va decidir portar-lo a la protectora d'animals escocesa, que s'encarrega de cuidar a felins desprotegits del carrer. Allà, en veure que portava un xip implantat, es van posar en contacte amb la parella. «De moment, l'estem presentant gradualment als nostres dos gossos i dos gats», afirmen. En aquests deu anys s'han mudat diverses vegades i han adoptat a altres mascotes, per la qual cosa ara Forbes s'està adaptant a la seva nova llar.