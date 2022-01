Des d'aquest dimecres, les mascotes han aconseguit veure reconeguts una sèrie de drets que nombroses entitats havien reclamat des de fa temps. El més important és que s'han modificat diverses lleis en les quals es considerava als animals de companyia com a simples objectes, susceptibles de ser usats com a béns mobles. Ara passen a ser “éssers sentints”.

Per aconseguir aquesta protecció tan anhelada dels animals de companyia s'han hagut de modificar la Llei Hipotecària, el Codi Civil i la Llei d'Enjudiciament Civil.

D'aquesta manera, Espanya se suma a la llista de països del món, que consideren que els animals són ‘éssers vius dotats de sensibilitat’, i no coses inertes.

Això implica que les mascotes seran considerades legalment com un membre més de la família, alguna cosa que en realitat ve succeint en la immensa majoria dels casos, però que no estava legalment recollit en cap text jurídic.

Aquesta triple reforma que es va aprovar el 2 de desembre de l'any passat i va aparèixer publicada 14 dies més tard al Butlletí Oficial de l 'Estat, per a entrar en vigor aquest dimecres 5.

Obligacions dels amos

Però què significa exactament que els animals de companyia passen a ser part integrant de la família?

La nova norma afecta a la tinença d'animals de companyia (gats, gossos, ocells, rosegadors, rèptils, peixos, etc.) considera que tots són "éssers sentints" i per tant, han d'ocupar un lloc a la família com a membres legals d'aquesta.