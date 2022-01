Milions de persones es preocupen infinitament per les seves mascotes dia rere dia. En aquests dies, les baixes temperatures i les inclemències climàtiques de l'hivern a vegades suposen un problema per als gossos. De la mateixa manera que els éssers humans prenen precaucions perquè aquests fenòmens meteorològics els afectin el menys possible, les mascotes no han d'estar exemptes d'aquestes cures. A excepció d'algunes races, la majoria dels gossos pateixen les conseqüències de l'hivern igual que els seus amos, els més sensibles solen ser els cadells i els gossos més vells, així com els de menor grandària i els que tenen poc pèl. La marca de menjar natural Edgard & Cooper proposa 3 consells perquè l'hivern afecti en la menor mesura possible tant a petits com a grans.

Visitar al veterinari És el primer pas a seguir amb l'arribada de la tardor. És fonamental que el veterinari realitzi una revisió al gos per a evitar qualsevol problema amb la caiguda de les temperatures, ja que en molts casos aquestes porten a una caiguda de les defenses. Si bé és cert que és important portar un control de les vacunes durant tot l'any, a l'hivern és especialment rellevant, ja que el fred pot provocar majors problemes de salut en molts animals. És necessari abrigar-lo? És important saber quan un gos està patint per les baixes temperatures; els tremolors són un dels signes més fàcils de detectar en la majoria de les races. Alguns necessiten una capa extra d'abric que el seu propi pelatge no els facilita. En el cas que el gos passi la major part del temps fora de la casa és important procurar que estigui a bon resguard, aïllant-li de la humitat, la pluja i el fred. A l'hora de passejar és important no fer-ho en les hores de més fred, i en el cas que plogui és important tenir sempre un impermeable a mà per a evitar que el gos es mulli i futures hipotèrmies. Alimentació Una alimentació equilibrada i de bona qualitat previndrà que el gos emmalalteixi. També cal tenir en compte que a l'hivern molts gossos disminueixen la seva activitat i, en uns certs casos, s'ha d'adaptar el seu menjar a aquesta època de l'any. Edgard & Cooper proposa combatre el fred de manera deliciosa i saludable de la mà de l'Omega 3. A pesar que molts associïn l'alimentació per a gossos únicament amb la carn, el peix pot ser el gran aliat durant l'hivern, ja que els proporcionarà nutrients, vitamines i minerals, a més d'un augment dels seus nivells d'aminoàcids Omega 3 en l'organisme, per la qual cosa millorarà les seves articulacions, reforçarà el seu sistema immunitari i aportarà lluentor i salut a la seva pell i pelatge. Els aliments elaborats amb peix són més fàcils de digerir i redueixen el colesterol, ja que són més baixos en greixos saturats. Per aquest mateix motiu, també estan especialment recomanats per a gossos que necessitin perdre pes.