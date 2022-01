En Dico és un gos de vuit anys i en feia sis que estava perdut, la major part de la seva vida. De la nit al dia, en Dico ha vist com ha pogut recuperar la seva anterior vida i tornar amb la seva família. I tot això gràcies a la tasca de la Pepa Tenorio. Aquesta jove que viu a la província de Granada, va trobar l'animal sol i va decidir recollir-lo per veure si podia trobar els seus amos. I va aconseguir-ho mitjançant el microxip que l'animal, sortosament, tenia incorporat.

En un emotiu post a Instagram que s'ha tornat viral, la Pepa explica la història:

"Anàvem per la carretera i ens hem trobat amb aquest 'grandullón'. Com que tinc lector de microxip, li he passat i té xip. He trucat a la veterinària i el gos estava registrat com perdut des de 2015", explica la Pepa. Posteriorment, es van posar en contacte amb l'amo: "Estava plorant, feia anys que el buscaven, era del seu pare que va morir buscant al seu gos. Estic superemocionada. Poseu-li microxips als gossos, si us plau", recomana la Pepa.

"Si us plau, sempre que veieu un animal al carrer no passeu de llarg, no sabem el seu passat, no sabem si darrere hi ha una història i una família que el busca, i si no n'hi ha, segur es pot fer alguna cosa per ajudar-lo. L'egoisme humà ens fa no voler complicar-nos la vida i mirar sempre cap a un altre costat", diu la Pepa en el seu compte d'Instagram, on es pot veure el vídeo de l'emocionant retrobament.

En Dico ha passat pel veterinari per realitzar-se una analítica completa i saber així com es troba. La Pepa explica que ha rebut missatges d'usuaris dient que és vell i que "veuen malament" al gos. Ella ha contestat: "És jove, té 8 anys tan sols, però el lamentable estat en el qual ha aparegut fa semblar que sigui més gran. D'altra banda, tot el que es veu és pèl, ell està molt i molt prim, se li noten els ossos i té ferides per tot el cos, així que bé no ha estat".

Aquesta història es pot explicar amb un final feliç gràcies al microxip i a la tasca de la Pepa, qui ha aconseguit que hi hagi un gos menys perdut pels carrers: "En Dico ja fa cas a la veu de la seva família i sap que està fora de perill".