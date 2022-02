Els gossos que viuen en habitatges tancats, sense espais enjardinats, i que s’han d’adaptar sovint als horaris laborals dels seus propietaris, necessiten més que d’altres l’exercici físic. A ningú li agrada veure la seva mascota inactiva, estirada a terra o en un racó. Li cal la vitalitat necessària per tenir un bon benestar físic. Per això són tan importants les passejades al llarg del dia.

Cal tenir en compte que l’exercici ha d’anar també en consonància amb les característiques del nostre gos. No és el mateix haver de sortir a fer caminar a un gos de dos quilos de pes que un que en faci 40, per exemple. Algunes persones pensen que passejar al gos només serveix perquè faci les seves necessitats. Però a part d’això, té molts beneficis, tant per a ell com per a tu.

Caminar manté al gos sa físicament i mentalment. Un gos que passeja diverses vegades al dia, i fa llargs passejos, és un gos feliç, més equilibrat i amb una esperança de vida major.

Els passejos enforteixen el vincle amo-gos. Un gos sap bé qui li dona menjar i qui el treu al carrer, que són les dues activitats que més vincle creen.

Durant els passejos, el gos ensuma, fet que forma part de la seva naturalesa, amb la qual cosa satisfan una necessitat i així coneixen el veïnat i a altres gossos. Ensumar els cansa mentalment.

A més, socialitzen, que és una altra necessitat per als gossos. Un gos no socialitzat sol desenvolupar problemes d’agressivitat, o depressió.

Caminar ajuda a mantenir forts els seus músculs, a cremar calories, i manté en bona forma les seves articulacions. Els gossos que caminen sovint són més actius quan envelleixen.

Els passejos ajuden contra l’estrès, l’ansietat i la hiperactivitat. Un gos que arriba a casa cansat és un gos més tranquil i equilibrat, i desenvolupa menys problemes de conducta a casa.

Un gos que passeja des de cadell té menys por als sorolls del carrer, ja que passejant s’ha acostumat a sentir-los com una cosa normal.

Pots aprofitar el passeig per a ensenyar al teu gos a no tenir por d’anar al veterinari; si sovint passeges amb el teu gos i passeu per davant sense entrar, el teu gos deixarà de témer la visita al veterinari (almenys fins que entris).

Però passejar el gos també té beneficis per a tu. T’ajuda a cremar calories i manté en forma gran quantitat de músculs en el teu cos, no sols a les cames. Ajuda a mantenir sa i fort el cor.

Enforteix el vincle amb el teu gos. T’ajuda a comprendre millor al teu gos, aprenent com es comporta amb altres persones i gossos, quan farà les seves necessitats... i coneixes gent que també li agraden els gossos: compartireu vivències i tindreu un bon tema de conversa que us agradarà a tots.

És una bona excusa per a sortir de casa i combatre l’avorriment. Per a anar a passejar perquè et ve de gust o simplement per a conèixer el barri.

En definitiva, queda demostrat que el benefici de mantenir una bona pauta de passejades ajuda tant al gos com als seus propietaris. I millor si s’activen els dos conjuntament.