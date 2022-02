Les clíniques i hospitals veterinaris tenen serveis d’urgències per gossos i gats i sovint estan disponibles les 24 hores del dia per atendre malalties, enverinaments i ferides greus que no poden esperar. Algunes clíniques veterinàries disposen a més d’ambulàncies per fer els trasllats dels animals durant les urgències, aquest és un servei molt útil en cas d’animals amb problemes de mobilitat, però també quan el propietari no té cotxe o es tracta d’una persona gran. És important que tingueu a mà el telèfon d’urgències veterinàries per si alguna vegada el necessiteu.El més apropiat és trucar sempre a la clínica abans d’anar-hi per explicar el cas, ja que algunes suposades urgències poden no ser tals, i aquesta trucada pot evitar el trasllat de l’animal.