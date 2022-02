Hi ha determinades cures dels nostres animals que van lligades a les estacions i determinats mesos de l’any. En breu entrarem a la primavera i, per exemple, serà el moment de prendre algunes precaucions pel que fa als gossos. Parlem de les espigues que es troben en determinats marges i jardins. Els gossos tenen tendència a ensumar i posar el cap dins d’herbes i sovint es poden trobar amb la situació desagradable que una espiga acabi entrant al nas o a les orelles. Si ens trobem en una situació com aquesta el primer que hem de fer és recórrer al veterinari per a la seva extracció i tractament.

Les erugues que provenen dels pins malalts també poden representar un dels pitjors enemics dels nostres gossos. Cal extremar les precaucions si en una alguna passejada per un parc urbà o un bosc ens trobem amb una filera de processionària. No hem de deixar ni tan sols que el nostre gos les olori ja que les conseqüències poden ser molt greus i dramàtiques. Però ens trobem a l’hivern i per exemple alguns gossos necessiten alguna peça d’abric a l’hora de sortir al carrer. Hi ha algunes races, com el galgo, que requereix una atenció especial en aquest sentit. També hem de tenir sota control els paràsits intestinals del nostre animal. Alguns paràsits dels quals poden tenir els gossos es poden observar a simple vista, per exemple en la femta. Uns altres és necessari l’ús del microscopi per a poder observar-los. El primer símptoma de presència de paràsits intestinals és un abdomen distès o dolor a la palpació. La simptomatologia vària segons el paràsit. En el cas de Giarda duodenalis podem trobar-nos en casos més greus: vòmits, febre i falta de gana.