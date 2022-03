La Leishmaniosi és una malaltia de tipus infecciós causada per un paràsit, el flebòtom, similar a un mosquit. Aquest sol localitzar-se en zones rurals de clima mediterrani, tropical i subtropical. Encara que també poden contagiar-se els éssers humans, en aquests, no sol haver-hi conseqüències tan greus com en els animals, per la qual cosa centrarem aquest article en els gossos.

Els símptomes més freqüents, tot i que depèn de cada animal, són: Atròfia muscular.

Coixesa.

Febre.

Pèrdua del pèl sobretot al cap, nas i orelles.

Úlceres o ferides que triguen a curar-se.

Pèrdua de pes sense motiu aparent.

Parpelles inflamades.

Llagrimeig.

Són.

Diarrea.

Vòmits. Una detecció precoç pot ser fonamental tant per salvar la vida, com per iniciar un tractament i aconseguir una bona qualitat de vida. El tractament depèn de la gravetat de cada cas, però sol ser de tipus farmacològic, com l'administració d'Alopurinol o de Mitefosina. També pot anar complementat amb una dieta adequada. Per prevenir la Leishmaniosi o minimitzar els seus greus efectes podem: Vacunar

O bé, aplicar repel·lents, com un collaret antiparàsit, pipetes, etc.