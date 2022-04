Tota mascota necessita les millors de les atencions. Ja sigui una revisió, una vacuna, una intervenció quirúrgica, una analítica, una radiografia, un tractament pels paràsits...tot ho podem deixar en mans dels professionals veterinaris. El Dia Mundial de la Veterinària que se celebra a tot el món cada últim dissabte del mes d'abril ha de servir per enaltir per la seva feina, agrair-los la cura que tenen amb els nostres animals de companyia i la seva contribució a la salut animal.

Clínica Veterinària Quissos, el millor tracte personalitzat

La Clínica Veterinària Quissos ofereix des del centre de Girona el millor servei amb un tracte personalitzat per a les mascotes. El centre disposa de servei de medicina preventiva, consultes, cirurgia, analítiques, ecografia i aparells per a realitzar radiografies, entre d'altres. Si tens un animal de companyia que necessita atenció no dubtis en visitar aquest centre on un equip format per tres veterinari/es i una auxiliar t'oferiran el millor tracte professional per a la salut de la teva mascota.

Quissos, situada al carrer Güell, 50 de Girona, ofereix una desparasitació gratuïta en la primera visita de cadells, així com visites a domicili sense càrrec de desplaçament i també vacunació de leishmania amb test previ gratuït. La Leishmaniosi és una malaltia causada per un paràsit microscòpic, la Leishmania, que es transmet per la picada d'un tipus de mosquit. Es transmet principalment en mesos de calor (primavera-estiu) quan els flebotomos estan actius i amb la vacunació el que s'aconsegueix és donar al gos una inmunitat interna contra el paràsit per impedir que desenvolupi la malaltia. Una actuació a temps ens pot evitar un ensurt irreversible.

Quissos pot oferir-te altres tipus de tractament pel teu animal i té un servei d'urgències de 24 hores per atendre qualsevol necessitat i per poder donar resposta immediata.

Canis, l'hospital veterinari de referència

L'Hospital Veterinari Canis és el centre de referència de la demarcació de Girona des de fa més de 40 anys. El centre, amb servei les 24 hores els 365 dies de l'any, disposa d'un reconegut equip multidisciplinari per a tota mena d'animals de companyia, així com l'última tecnologia al servei de les mascotes. Canis ha incorporat amb els anys de tots els serveis per donar una millor atenció com ara aparells de ressonància magnètica, TAC, ecògrafs, aparells de raig x i també un laboratori intrahospitalari. Es tracta d'un edifici modern de 2.000 metres quadrats i tot està pensat també en el benestar de l'animal. La prova és que l’hospitalització és en sales separades: medicina, cirurgia, cures intensives, gats i exòtics. Hi ha "suites” per a animals de mida gran i cada hospitalització té una sortida pròpia a un pati exterior a l’aire lliure.

L'hospital Veterinari Canis el trobaràs al carrer Pau Birol, 38 al polígon industrial Mas Xirgu de Girona on hi té unes modernes instal·lacions que funcionen les 24 hores del dia. A banda de tota l'àrea de visites i quiròfans també té una botiga amb una àmplia variat d'articles amb productes d'alimentació per a gossos, gats però també per a rosegadors, fures o ocells. Et poden donar també assessorament en alimentació específica, ja que té pinsos especialitzats en tractar o prevenir malalties tant canines com felines. I si el que volem és donar una major cura estètica a la nostra mascota també funciona un servei de perruqueria.

Enfortir la resiliència veterinària

Enguany el Dia Mundial de la Veterinària busca celebrar els esforços dels veterinaris i se centra en l'enfortiment de la resiliència veterinària. Es pretén cridar l'atenció sobre la resiliència a la professió que es necessita perquè els veterinaris puguin respondre davant dels desafiaments i crisis diàries en la pràctica de la seva tasca. És un dia per promoure la professió veterinària i treballar per millorar el benestar animal i humà, el medi ambient, la seguretat alimentària, el transport d'animals i el control per evitar la transmissió de malalties, moltes zoonòtiques, i per això de perill immediat per a l'ésser humà.

Des del Col·legi de Veterinaris de Girona s'assegura que els veterinaris no només tracten els animals sinó que també participen en la salut pública per millorar la sanitat i el benestar dels animals, les persones, el medi ambient. La medicina veterinària engloba molts aspectes, entre ells:

• Cercar brots de malalties que es puguin transmetre d'animals a humans (zoonosi).

• Investigar sobre el desenvolupament de vacunes per combatre malalties en animals que també poden ajudar a prevenir malalties en humans.

• Promoure el benestar animal.

• Tenir cura dels animals que s'inclouen a la cadena alimentària, perquè els productes de carn de boví, porc, peix i aviram siguin segurs per al consum humà.

• Contribuir a l'ús responsable dels medicaments per als animals, a la seva bona alimentació i a la protecció del medi ambient.

La medicina veterinària ha evolucionat de manera significativa i ràpida, demostrant la capacitat dels veterinaris per afrontar, adaptar-se i continuar exercint el seu paper com a líders en salut i benestar.