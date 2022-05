Tenir un company de pis de quatre potes t'aporta felicitat i hores i hores de companyia. Gossos i gats són una font inesgotable de bons moments i d'amor... però que van acompanyats sempre pels pèls. Pèls per tot arreu, a la roba, al sofà, als mobles, a terra... i, malauradament, en molts casos són molt difícils de fer marxar. En el cas dels gossos, la pèrdua de pèl se sol concentrar en l'època de muda, a la primavera, però qui té gats sap que, en el cas d'aquests, els pèls són per tot arreu durant els 365 dies de l'any. Se'n poden trobar, fins i tot, en llocs impensables i incòmodes de netejar. De fet, quan s'adhereix als diferents teixits del mobiliari de la casa, eliminar-los és una epopeia. Qui no té una manta que ja ha desistit de deixar sense pèls de gos o gat? Ara bé, hi ha alguns trucs per aconseguir-ho.

Trucs per reduir els pèls per casa

És important raspallar bé la nostra mascota i amb freqüència per evitar que deixi anar grans quantitats de pèl per casa. Millor que quedin al raspall i anar-los traient nosaltres que no haver-los de recollir per tot el pis. El mètode més comú per eliminar els pèls d'animal és l'ús d'un corró de borrissols que es passa per sobre de teixits i els filaments s'hi van quedant enganxats. Hi ha qui opta també per la cinta adhesiva... però a vegades és complicat i no és 100% eficaç. L'aspiradora també és útil, però valorant els teixits i els elements sobre els quals la volem aplicar. I és que en alguns casos no és adequat en absolut. Millor no arriscar-se, ja que podem acabar amb la roba aspirada del tot.

L'eina definitiva

Menys gent ho sap i s'ho guarda com un as a la màniga. Hi ha un objecte que és a gairebé totes les llars i que pot ser la solució perfecta per eliminar els pèls de gos i gat. Té el gran avantatge de funcionar tant a la rentadora com a mà i es pot utilitzar en tots els teixits i en totes les ocasions. Es tracta de les mitges de niló, que produeixen energia electroestàtica capaç d'enredar els pèls. Només cal posar-se un mitjó en una mà com si fos un guant i raspallar el teixit que es vol deixar net de pèls. Alhora, també podem ficar-los a la rentadora amb la roba perquè s'hi acumulin tots els pèls que tenen. Segurament has notat durant una rentada mixta que els mitjons atrauen els borrissols d'altres peces. El mateix pot passar amb els pèls de gat i de gos.