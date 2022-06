A l'hora d'ensinistrar un gos, existeixen una sèrie de consells bàsics que l'amo de tota mascota ha de conèixer. Amb independència de si volem que el nostre gos passi per un centre especialitzat d'ensinistrament, la veritat és que existeixen una sèrie de pautes que qualsevol persona pot posar en pràctica per establir el comportament de la seva mascota. L'educació canina i les normes d'obediència es resumeixen en un sistema d'ordres i recompenses que el gos necessita assimilar des que és un cadell, sense pressa però sense pausa. Acudir quan se'l crida, no demanar menjar a la taula, no pujar al llit o passejar de manera correcta pel carrer són aspectes que denoten la bona educació d'un gos. Si el gos no aprèn això des que és cadell, els problemes de convivència es multiplicaran.

Com fer que el meu gos vingui quan li crido?

És una de les preocupacions més recurrents de molts amos de gossos. No resulta senzill que l'animal obeeixi si abans no se li ha acostumat. Per això, des que és un cadell, el gos ha de reconèixer les ordres. L'amo li ordenarà amb claredat que acudeixi a la seva presència, indicant-li-ho amb un gest que es col·loqui davant d'ell. Dir el seu nom, sense més, no bastarà. Una vegada davant d'ell, l'amo ha de recompensar-li, sigui amb unes lleus carícies o amb un petit moment lúdic amb ell. El més recomanable és fer-ho des de petit i sempre a casa, on el gos se sentirà més confiat.

Com fer que el meu gos es quedi quiet?

En moltes ocasions, el gos pot molestar a terceres persones, pujar al llit sense permís o reclamar menjar mentre el seu amo està a la taula. Es tracta de situacions que convé reconduir des del principi, perquè poden resultar incòmodes no només per l'amo sinó també per a altres persones. El més aconsellable és ensenyar el gos mitjançant jocs i estratègies per fer-li veure que ha d'assossegar-se. Igual que en el cas anterior, l'ordre ha de transmetre's de manera segura i convençuda, perquè el gos assimili que ha d'obeir. La gestualitat també és important. Es pot mostrar la mà amb la palma estesa davant d'ell, de manera que assimili que ha de parar en el seu comportament.

Com fer que el meu gos no tiri de la corretja?

Molts amos donen estirades a la corretja dels seus gossos per apropar-los al seu costat. Això pot convertir el passeig en una molèstia tant per a l'amo com per al gos. Per evitar això, existeixen pautes que poden ajudar-nos. Si el gos se separa del nostre costat, molesta a terceres persones o s'entreté amb altres gossos, el més recomanable és acudir davant d'ell i expressar-li amb claredat que no ha de seguir aquests comportaments.

Cal transmetre al gos, de nou a base d'ordres i recompenses, que si camina amb corretja, no ha de creuar-se amb l'amo ni impedir que transiti. Abans de sortir al carrer, el més aconsellable és practicar a casa, especialment quan el gos és encara un cadell. També és important triar la corretja i el collaret més adequats per la fisonomia i la grandària del gos. En aquest sentit, veterinaris i especialistes en la cura d'animals poden ajudar-nos a triar les idònies.