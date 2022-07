Quan tenim una mascota el que volem és que rebi el màxim d'atencions possibles i tenir cura d'ella en tots els sentits. I quan arriba l'estiu i davant la l'impossibilitat d'endur-nos el nostre animal de companyia a les nostres vacances, una de les situacions en què ens trobem i la pregunta que sovint ens plantegem és: i on el puc deixar? L'estiu és l'època de l'any on es produeixen més abandonaments d'animals. Si no tenim la possibilitat de recórrer a un familiar o amic, un espai on la nostra mascota rebrà tot el que necessita són les residències canines, centres especialitzats que ens poden oferir tota la tranquil·litat saben que el nostre animal es queda en bones mans.

Un dels cinc millors hotels del món per a gossos, a Pals

El Centre Caní de Pals és considerat com un dels 5 hotels canins del món. Ubicat en un paratge natural, els gossos disposen de camps de joc organitzats per caràcter i condició física. A l'estiu disposen de piscina i el centre té també parcel·les individuals per aquells gossos que no puguin compartir espai o bé perquè les seves necessitats físiques requereixin més tranquil·litat. Les seves instal·lacions, que s'ensulfaten periòdicament i estan lliures de paràsits, són espectaculars: un terreny amb més de 10.000 metres quadrats, piscina i obert tot l'any.

La cura de l'animal està plenament garantida en les casetes fetes d'obra amb terrassa particular i accés directe als camps de joc (no hi ha gàbies) i es posa a la seva disposició bevedors automàtics i alimentació de gamma alta.

El Centre Caní de Pals gaudeix d'un camp d'ensinistrament i agiliti pensat tant per problemes de conducte, com per seguir pautes saludables i per poder compartir esport i salut física i mental amb la mascota. És imprescindible que portin la cartilla de les vacunacions al dia, inclosa la vacuna de la tos de les gosseres.

És molt important que l'animal se senti com a casa, i per aquest motiu, es regala un període d'adaptació que consisteix a portar el gos a jugar durant una hora uns dies abans de marxar de vacances. D'aquesta manera es busca assegurar-se eliminar la por a l'abandonament i que l'animal gaudeixi de l'estada al centre.

Els seus responsables adquireixen i mostren el compromís que tot propietari vol escoltar. "Cuidem les mascotes com si fossin nostres. És important que tant el gos com l'amo puguin gaudir amb tranquil·litat de les vacances". També té un servei de rentat abans de marxar si així es demana.