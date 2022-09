Molts propietaris de mascotes es fan regularment la pregunta: és realment cert que el nostre gos ens estima amb bogeria? Encara que la saviesa popular diu que els gossos són el millor amic de l'home, i que no hi ha res millor per als nostres amics de quatre potes que estar a prop nostre, és realment així? En realitat, a més dels senyals més obvis que tots coneixem, hi ha altres pistes que ens permeten saber que el nostre gos ens estima. Però són senyals més subtils als quals a vegades no parem gaire atenció. Vegem quins són.

Com pots saber si el teu gos està sa a través de la femta Ens segueix per tota la casa Aquest és el senyal més evident. Si a qualsevol lloc on anem sembla que el nostre gos està de sobte ocupat en aquesta habitació, és perquè el gos ha adquirit l'hàbit de seguir-nos a tot arreu. Sovint passa, per exemple, que no podem anar al bany perquè el gos sempre ens segueix. Aquest comportament pot ser molest, però consolem-nos: és una clara indicació que el gos ens estima. Ens busca amb els ulls Si parem molta atenció al nostre gos ens adonarem d'un altre comportament: en tots els moments d'incertesa, el gos cerca la nostra mirada. Si quan sent sorolls forts, quan s'acosta un desconegut o en altres moments delicats el gos cerca la nostra mirada, vol dir que ens adora. Vol dormir amb nosaltres No només els cadells, sinó també els gossos adults adoren la companyia durant la nit. Si el nostre gos sempre intenta dormir al nostre costat, o fins i tot al nostre llit, no ens hem de sorprendre: és un senyal inequívoc que ens estima. Ens roba els mitjons i les sabates El quart senyal és quan ens roba mitjons o sabates. Pot ser un comportament molest (però podem corregir-ho amb uns simples trucs) però en realitat és una demostració que ens adora de debò.