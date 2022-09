Més de 500 mandataris mundials han assistit aquest dilluns a l'Abadia de Westminster de Londres a un solemne i emotiu funeral d'Estat per la reina Elisabet II, morta als 96 anys després de més de set dècades com a sobirana del Regne Unit. Els 10 dies de comiat de la monarca culminaran aquesta tarda amb l'enterrament a la capella de Sant Jordi del castell de Windsor. A la cerimònia han estat presents els reis d'Espanya, Felip VI i Letizia, i alguns dels principals líders mundials, com el president dels Estats Units, Joe Biden.

La intensa jornada començava a les 7.30 hores (hora catalana), quan es tancava la capella ardent de la reina al palau de Westminster, per la qual han passat des del dimecres centenars de milers de persones per a donar el seu últim adeu a la sobirana. El fèretre d'Elisabet II abandonava la seu del Parlament britànic a les 11.45 per a dirigir-se en festeig fúnebre cap a l'abadia. El nou rei Carles III i els seus tres germans (Anna, Andreu i Eduard), així com els seus fills, els prínceps Guillem i Enric, han caminat després de les restes mortals de la reina, que s'han col·locat sobre un carro tirat per més de 100 membres de la Royal Navy. Felip VI i Joan Carles I, asseguts junts en el funeral d'Isabel II Al costat del seu marit La previsió és que el taüt entri a les 17.00 hores en la capella de Sant Jordi del castell, on uns 800 convidats assistiran a una cerimònia religiosa oficiada pel degà de Windsor, David Coney. Al final de servei, les restes mortals es traslladaran a la cripta real de la capella, on també estan enterrats les restes del príncep Felip d'Edimburg, espòs de la reina, mort el 2021 amb 99 anys, i del pare d'Elisabet IIII, el rei Jordi VI. Los corgis de Isabel II esperando en la entrada del castillo de Windsor la llegada del ataúd para despedirse de su reina. El adiós más bonito. pic.twitter.com/eAPRp1NX8k — Sergio (@sergi_cr93) 19 de septiembre de 2022 La monarca serà enterrada al costat del seu marit en una cerimònia privada a la qual hi assistiran només membres de la família reial. La llosa de marbre de la seva sepultura quedarà gravada amb les paraules: "Elizabeth II 1926-2022". En aquest mateix punt s'ha produït una de les imatges més comentades de l'acte. Els dos gossos de la reina Elisabet II, dos cans de raça corgi, esperaven l'arribada de la qual havia estat la seva 'mare'. Un moment que, sens dubte, ha entendrit en aquests moments de dol per a la corona britànica.