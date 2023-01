A l'hora de banyar els nostres gossos, una bona opció sol ser portar-lo a una perruqueria canina o a un establiment especialitzat. Tot i això, és una opció que no tothom es pot permetre, de manera que només ens queda banyar-lo a casa. Però com hem de banyar el nostre gos?

Primer de tot, cal tenir en compte que la higiene del nostre gos és de vital importància i cal fer-ho amb certa freqüència, a més d'utilitzar productes específics. També has de saber que, encara que els gossos tracten de rentar-se per si mateixos, en la majoria dels casos no n'hi ha prou, per això els hem de banyar nosaltres.

Per començar, has de saber que la millor manera de banyar el teu gos és fent servir la banyera més gran que tinguis a casa. Això és important perquè el teu gos s'hauria de moure amb facilitat i no sentir-se aclaparat per la manca d'espai.

Abans de banyar-lo, és important que fem un raspallat previ. Amb això aconseguirem eliminar els cabells que li han caigut però encara segueixen al seu cos, així com les cèl·lules mortes de la dermis. D'aquesta manera facilitarem el rentat.

També recorda que, per norma general, als gossos els agraden molt poc els banys, de manera que has de fer tot el possible perquè l'ambient del bany sigui tranquil i sense sorolls.

Pel que fa a la temperatura de l'aigua, recorda que no ha de ser gaire freda, sobretot perquè hi ha gossos molt sensibles a les temperatures baixes. Però tampoc massa calenta, ja que podries cremar la teva mascota. El millor seria utilitzar aigua tèbia, vés mullant-lo a poc a poc i, alhora, posa-li a prop alguna de les seves joguines, d'aquesta manera, l'associarà a una situació agradable.

Un cop moll, hauries de començar el procés de rentat. Per això utilitza un xampú específic per a gossos, aplica-li per tot el cos i fes-li un massatge de forma energètica. Després ho hauràs d'esvandir.

Finalment, és important que l'assequis del tot, ja que deixar-lo moll pot comportar-li problemes. Per això pots utilitzar una tovallola o el mateix assecador, això sí, amb aire fred, ja que no volem cremar el nostre amic.

La freqüència dels banys dependrà molt de cada gos. Si és un gos molt actiu quan el treus al parc i li encanta arrebossar-se a la sorra, hauries de banyar-lo almenys cada quinze dies. No redueixis aquest temps perquè pots causar problemes greus a la pell. És millor que, entre bany i bany, i quan estigui brut, el netegis amb tovalloletes humides. Si és un gos poc actiu, n'hi ha prou amb un bany al mes.