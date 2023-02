A qui no li agradaria allargar la vida de la seva mascota? Els gossos, per exemple, són els companys fidels de milions de persones, però la seva esperança de vida és curta. Ara, una empresa nord-americana que té per objectiu prolongar la vida (i en bones condicions de salut) dels gossos està a punt de llançar al mercat una pastilla per augmentar la longevitat d'aquestes mascotes. De moment, està fent els assaigs corresponents de dues versions del mateix producte.

La companyia Loyal, amb seu a San Francisco, ha conclòs estudis exhaustius sobre la manera com l'envelliment afecta les diferents races i exemplars d'edat avançada. Al llarg dels darrers anys, els seus especialistes han avaluat 500 animals de diferents races, mides i edats procedents de tot Estats Units.

Hi ha dos productes en fase dassaig. D'una banda, LOY-001 serà un fàrmac que cada tres o sis mesos s'administrarà a gossos més grans, que normalment només viuen la meitat de temps que els més petits. D'altra banda, LOY-002 tractarà de gestionar un envelliment saludable en gossos ja de certa edat, de gairebé totes les mides i les races. L'empresa assegura que el producte "millora l'aptitud metabòlica, cosa que allargarà la quantitat d'anys saludables que viu el gos".

Aquest mateix 2023 el producte LOY-001 començarà a ser provat en gossos i s'estima que el seu llançament tingui lloc el 2026. LOY-002, en canvi, es llançarà abans: el 2024, ja que el 2023 ja es faran les proves decisives per a comprovar-ne els resultats.

LA INFLUÈNCIA DE L'EPIGENÈTICA A GOSSOS

La investigació en curs també se centra en la influència de l'epigenètica a l'envelliment dels gossos. L'epigenètica és l'estudi de com el comportament i l'entorn poden afectar la manera com funcionen els gens. A diferència de la genètica tradicional, centrada en la seqüència de lletres que componen l'ADN, l'epigenètica és un camp més dedicat a comprendre els processos que activen i desactiven certs gens. "Si pensa en la seqüència d'ADN com un manual d'instruccions per al cos, llavors l'epigenètica són com notes escrites a mà que indiquen quines parts llegir amb atenció i quines ignorar", assenyala Loyal a la seva web.

“El nostre estudi examina aquestes dades en milers de gossos, i farem servir els resultats per desenvolupar mètriques de salut i medicaments destinats a ajudar els gossos a viure vides més llargues i saludables”, afegeix.

"La metilació de l'ADN és un dels molts tipus de modificacions epigenètiques agregades a l'ADN que controlen quines parts de l'ADN estan actives en una cèl·lula", escriu Zane Koch per a Loyal.

“Recentment, els investigadors han descobert que, a mesura que passa el temps, els patrons de metilació de l'ADN a les cèl·lules de tot el cos d'un organisme van canviant [...] Aquests canvis a la metilació de l'ADN estan estretament relacionats amb l'envelliment. Tant és així que els models computacionals, anomenats 'rellotges epigenètics', poden predir amb precisió l'edat d'un organisme basant-se només en la metilació del seu ADN", afegeix.

“A Loyal, estem creant eines avançades que aprofiten els nostres exclusius conjunts de dades epigenètiques sobre gossos per predir la salut, la longevitat i millorar el desenvolupament de fàrmacs”, va continuar Koch. "Aviat, vostè i el seu gos podran beneficiar-se d'aquests coneixements, ja sigui directament mitjançant una prova que informi sobre la salut i l'estil de vida o indirectament mitjançant un tractament terapèutic més ràpid".

Si Loyal té èxit amb les seves píndoles antienvelliment per a gossos, és possible que també puguin ser útils per als humans algun dia, ja que els coneixements que expliquen com i per què envellim es tradueixen en tractaments per alentir aquests processos i medicaments que ens poden ajudar amb la mateixa finalitat.