Els animals de companyia milloren la salut física i psicològica de les persones. Diferents estudis mèdics han confirmat que conviure amb una mascota ajuda a reduir la pressió arterial i els nivells de cortisol. Així mateix, proporcionen un important suport social, contribueixen a disminuir el sentiment de solitud i milloren l'estat d'ànim de les persones. Però encara hi ha més beneficis: per als nens i les nenes, cohabitar amb un animal és especialment profitós. Els gossos són els animals que més beneficis reporten.

Els cans no només són grans companys de joc, també faciliten el desenvolupament i aprenentatge d'unes certes habilitats emocionals i socials. Per a les famílies, l'animal de companyia ofereix una oportunitat per a conrear en els menors el sentit de la responsabilitat i de l'empatia, ja que depenen de nosaltres per a ser feliços. Però és important que els adults ensenyin als més petits a relacionar-se bé amb els seus animals i, sobretot, a respectar la seva necessitat d'una certa privacitat.

Segons un estudi publicat en la revista mèdica Pedriatric Research, els nens d'entre dos i cinc anys que conviuen de manera activa amb un gos, és a dir, participen en les seves rutines diàries, com el passeig i l'alimentació, mostren un major desenvolupament emocional i social. El treball evidencia que els menors tenen un 30% menys de possibilitats de presentar problemes de conducta en comparació amb altres menors que no tenen cans.

L'informe també subratlla el crucial paper que exerceixen les mascotes a l'hora de fomentar l'exercici físic i evitar el sedentarisme. D'acord amb una altra recerca impulsada per HABRI, els menors de famílies amb gossos porten una vida més activa: tan sols passejar amb l'animal suposa sumar 29 minuts diaris d'exercici. Així, tenir un gos pot ajudar a combatre l'obesitat infantil, considerada com un dels problemes més greus del segle XXI per l'OMS.