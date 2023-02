La casa és el lloc on passem gran part del dia en tornar de la feina. Si tens una mascota, és més important que mai tenir un habitatge net, per això t'hem preparat una guia amb trucs i consells per deixar com nova casa teva encara que tinguis gos, gat o una altra mascota.

Has de raspallar la teva mascota cada dia, sobretot si tenen els cabells llargs. No obstant això, en cas contrari pot ser que els pèls que caiguin acabin a terra i s'hi acumulin. Quan netegis, ho has de fer amb un drap humit per eliminar la caspa que deixen anar moltes mascotes. És la causant de la immensa majoria d'al·lèrgies. No deixis que les teves mascotes s'asseguin al sofà excepte que tinguis una funda preparada per fer-ho. Tot i així, els pèls i la caspa que deixen anar poden ser contraproduents. Si s'hi asseuen, renta la funda cada setmana. No utilitzis amoníac perquè té una olor semblant a l'orina per als teus gossos. D'aquesta manera, es poden pensar que és un lloc perfecte per orinar. En el seu lloc, utilitza fregaterres i vinagre de poma. Les joguines han d'estar netes en tot moment perquè l'olor característica de les mascotes desaparegui. En resum, és importantíssim cuidar casa teva, més encara quan tens mascotes al teu càrrec. D'aquesta manera, pren nota d'aquests consells específics que et serviran tant si tens un gos com si tens un gat.