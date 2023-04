Actualment, l'allotjament 'petfrendly' està de moda, però, i si no et vols separar de la teva mascota? Així doncs, has de buscar activitats on tant ell com tu estigueu còmodes i pugueu gaudir d'unes magnífiques vacances. A continuació, et mostrem 5 racons que pots visitar amb la teva mascota:

La Bisbal d'Empordà: Si t'agrada fer rutes de senderisme i gaudir de la naturalesa, aquí pots trobar diverses rutes per gaudir amb el teu gos. Nosaltres t'aconsellem la ruta de la Bisbal - Els Clots de Sant Julià - Peratallada - Canapost - Castell d'Empordà. Aquesta ruta és una ruta circular d'uns 19 km aproximadament i fàcil de fer, però té una durada d'unes 4 hores i mitja aproximadament. En aquesta ruta veuràs pobles, arquitectura, història i cultura. Una ruta per treure-hi molt de suc. Com ha de ser la nova assegurança de responsabilitat civil per a gossos? Castelló d'Empúries: Aquí trobaràs una platja d'uns 200 metres que et permetrà gaudir d'un bon bany amb la teva mascota. Podreu gaudir d'estones de joc i de descans. La platja la Rubina es troba dins el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. A tocar de la platja trobaras algún càmping que accepta gossos i que dona directament a la platja la Rubina. Què més pots demanar? Santa Coloma de Farners: Si t'agrada gaudir de la naturalesa, tens diverses rutes per gaudir amb el teu amic. La ruta de les 10 ermites és una ruta circular que comprèn les Guilleries. Tot i que, aquesta ruta es recomana fer-la en 3 etapes perquè és molt llarga, 66 km. A part de gaudir de la naturalesa i respirar aire pur, podràs gaudir de l'arquitectura i de la història de la zona. Durant la ruta veuràs el santuari de la Mare de Déu d'Argimon, l'ermita de Sant Iscle i Santa Victòria de Sauleda, l'ermita de Santa Margarida de Vallors... Aprofita per descobrir el paisatge encantat de les Guilleries. Santa Pau: Un poblet medieval per gaudir de la Garrotxa i de la seva zona més emblemàtica: el parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquest poble té una característica molt singular i és que està situat al cor de la zona volcànica. Rutes, gorgs... Una de les rutes més coneguda és la de la Fageda. Aprofita per gaudir de la naturalesa i fes esport amb la teva mascota. Puigcerdà: Continuem gaudint d'una Setmana Santa a la naturalesa. Si la teva mascota està acostumada a fer rutes difícils i llargues, Puigcerdà és un dels millors llocs que trobaràs. La ruta dels contrabandistes és una ruta per a persones expertes i animals de complexió forta: huskies, pastors alemanys... Pujareu des del llac de Puigcerdà, direcció Tour de Carol, arribant a Guils. Baixareu fins al Remei i tornareu pel recorregut núm.3 fins al Llac de Puigcerdà. La ruta és d'uns 16 km i la dificultat és mitjana. Ja has vist que viatjar amb la teva mascota no és un problema. Gaudir d'espais naturals i passar un dia sencer o fins i tot unes vacances amb ella, ja no és un inconvenient. Platja, muntanya i quan arribi la temporada d'estiu, piscina. Ara, la teva mascota ja no se separarà més de tu.