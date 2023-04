Saps identificar els senyals que indiquen que el teu gos t'estima? I és que les nostres mascotes es comuniquen amb nosaltres amb un llenguatge de senyals que, identificant-los de forma correcta, ens ajuden a millorar la nostra relació amb els amics peluts, sent aquesta molt més beneficiosa.

Però, primer de tot, parlem d'educació canina, que és essencial per tenir una relació saludable i harmoniosa amb els nostres amics peluts. És important començar a entrenar el nostre gos des d'una edat primerenca, ja que és més fàcil ensenyar nous trucs i comportaments mentre encara és un cadell. Tot i això, és possible educar un gos de qualsevol edat.

Hi ha diversos mètodes d'entrenament disponibles, que van des de l'entrenament amb reforç positiu a l'entrenament amb reforç negatiu o, fins i tot, a l'entrenament amb correcció. L'entrenament amb reforç positiu es basa a recompensar el gos per comportar-se de la manera desitjada, mentre que l'entrenament amb reforç negatiu es basa a castigar el gos per comportar-se de la manera no desitjada. L'entrenament amb correcció es basa a corregir el gos quan es comporta de manera no desitjada. És important triar el mètode d'entrenament que millor s'adapti al nostre gos i a la nostra personalitat com a amo.

Entre els comportaments bàsics que hem d'ensenyar al nostre gos s'inclouen l'"asseure's", “estar quiet”, “venir” i “deixar-ho”. Aquests són els comportaments bàsics que han d'aprendre tots els gossos i són essencials per a la seguretat i el benestar. També és important ensenyar al nostre gos a caminar amb corretja i a no saltar sobre les persones.

A més dels comportaments bàsics, també és crucial socialitzar el nostre gos. La socialització és el procés mitjançant el qual un gos aprèn a interactuar amb altres gossos i persones de manera apropiada. És rellevant exposar al nostre gos envers diferents persones, gossos, llocs i situacions des d'una edat primerenca per ajudar-lo a desenvolupar confiança i seguretat.

Educació canina

L'educació canina també implica ensenyar al nostre gos a ser independent. Això significa ensenyar-lo a estar sol a casa, sense causar destrucció o bordar excessivament. És essencial entrenar-lo de manera gradual, començant amb períodes curts de temps i augmentant, gradualment, el temps que passa sol.

Pel que fa a la manera d'identificar si el nostre gos ens estima. Un dels senyals inequívocs envers si el nostre gos ens estima és que mogui la cua de banda a banda, però de forma relaxada. Quan els gossos mouen la cua pot significar des de nerviosisme fins a submissió, però aquest moviment sol anar acompanyat de nerviosisme. En el cas que, ens vulgui transmetre amor, el nostre gos estarà relaxat, però mourà la cua, mirant-nos fixament.

Un altre símbol destacat és el somriure caní, un gest que fan en resposta a un somriure humà i que s'anomena contagi del riure

Per acabar, si el teu gos et demana afecte, això és definitivament amor.