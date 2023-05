Els propietaris de mascotes s'enfronten a sancions que poden arribar fins als 10.000 euros si els animals de companyia romanen durant molt de temps sols a casa. La nova llei de 'Benestar Animal' comporta diversos canvis significatius, com ara l'exigència d'assegurança per a mascotes i l'obligatorietat d'un curs de formació per a amos de gossos. A més, la llei estableix límits específics per al temps que els animals poden passar sols a casa sense atenció humana, una mesura sorprenent que impactarà en la manera com cuidem les nostres mascotes.

Alerta | Les paparres tornen a envair a les mascotes La llei de 'Benestar Animal' 7/2023, publicada en el BOE el 29 de març del 2023, estableix que deixar gossos i gats sols a casa per períodes prolongats podria posar en risc la seva salut i benestar. Per abordar aquesta preocupació, la llei regula el temps que aquests animals poden passar sense atenció humana. Incomplir aquestes regulacions pot suposar multes que oscil·len entre els 500 i els 10.000 euros. Consells per viatjar amb el gos o el gat durant les vacances Segons l'article 27 de la nova llei de 'Benestar Animal', s'estableix que qualsevol animal de companyia no es pot quedar sol a casa durant un període de temps més extens de l'estipulat per la nova normativa. En el cas dels gossos no poden estar durant més de 24 hores sols i en el cas dels gats es pot allargar fins a les 72 hores. Tot i això, s'estableix una excepció per als gossos pastors, que podran superar el límit de 24 hores si compten amb un localitzador GPS i un refugi apropiat.