Malauradament, l'enverinament d'animals continua sent un fenomen relativament estès al nostre territori. Pot passar a causa de delinqüents sense escrúpols, però també de forma accidental si el gos ingereix substàncies tòxiques. En cas d'enverinament, és absolutament crucial portar el gos al veterinari immediatament, i hi ha moltes possibilitats de salvar la vida si actuem ràpidament. Però, com podem saber immediatament si el nostre gos ha estat enverinat? Hi ha símptomes típics als quals cal parar atenció.

Salivació excessiva i dificultat per caminar

Un dels primers símptomes d'intoxicació és la salivació excessiva. Aquest símptoma no és exclusiu de la intoxicació, i també es pot donar per altres motius, però si s'associa a la dificultat per caminar, ens ha de fer sospitar. En particular, si el gos presenta una salivació excessiva i també rigidesa de les potes, la pèrdua d'equilibri i la dificultat per caminar, és possible que es tracti d'una intoxicació. En aquest cas, és absolutament essencial portar el gos al veterinari immediatament.

Altres símptomes que ens poden fer saber que el gos ha estat enverinat són la diarrea, la manca d'aire i els vòmits. Si el gos presenta aquests símptomes, també tindrem cura de les mucoses de l'interior de la boca. Si apareixen pàl·lids, és possible que aquests símptomes es deguin a una intoxicació o enverinament.

Quan apareixen els símptomes

Hem vist com distingir els primers signes, però quant de temps passa entre la ingestió de substàncies verinoses i els símptomes? Depèn del tipus de substàncies tòxiques ingerides. Alguns, com els verins per a rates, són d'acció retardada i poden començar a causar símptomes fins i tot 2 o 3 dies després de la ingestió, mentre que altres mostren símptomes en qüestió de minuts. Entre els verins més ingerits, a més del raticida, hi ha els insecticides, els herbicides i també els productes de neteja.

Entre les substàncies tòxiques naturals, cal anar amb compte amb plantes com el baladre, el llorer, el neret, el vesc o els lliris, però també amb els bolets (els mateixos que també són verinosos per a l'ésser humà). Alguns aliments també poden ser molt tòxics per als gossos si s'ingereixen en grans quantitats, com les cebes, l'all o el raïm, i mai no s'han de donar als gossos.

Què fer per minimitzar els danys

Com ja hem dit, és absolutament essencial posar-se en contacte amb el veterinari immediatament si hi ha algun símptoma sospitós. Si agafem el gos in fraganti quan acaba d'ingerir una substància tòxica, podem provar de induir-li el vòmit, utilitzant aigua salada, o sal directament. Si no som experts, cal contactar amb la consulta del veterinari o amb un servei d'urgències que ens podrà aconsellar sobre què fer.