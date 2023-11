Casa i animals és una mala combinació si parlem d'olors. La casa és un espai on volem una aroma agradable i de vegades, els nostres peluts poden dur olors no gaire agradables, o bé perquè s'han rebolcat per l'herba o per algun lloc enfangat. Tot i que, de vegades, la raça de l'animal pot fer que tingui una olor més forta, arribant a ser desagradable en alguns moments. Així doncs, et deixem una llista amb els millors consells per acabar amb aquestes males olors.

Consells per acabar amb les males olors Primer de tot, hem de mantenir una bona higiene de la nostra mascota, utilitzant els xampús adequats. És important raspallar el seu pelatge sovint i mantenir una bona cura de la seva higiene bucal. També hem de rentar totes les seves joguines, mantes i accessoris, ja que les males olors i els bacteris s'impregnen en els teixits i utensilis d'ús diari com els bols de menjar i beure. A part de mantenir la nostra mascota i tots els seus utensilis nets, és molt important aspirar i escombrar diàriament. Els cabells i la caspa de les mascotes poden acumular-se en diversos teixits i espais de la nostra casa. Les aspiradores amb filtres HEPA estan dissenyats especialment per atrapar petites partícules. En el cas que el nostre terra sigui de fusta o rajoles, s'aconsella netejar amb productes específics per a mascotes o, una altra opció és netejar-lo amb una barreja d'aigua i vinagre. Recordem que el vinagre és un desinfectant natural i neutralitza les males olors. Més recomanacions a casa Netejar la roba de llit i les cortines de forma regular és essencial perquè les males olors es queden impregnades en els teixits. Una bona solució és afegir bicarbonat de sodi al rentatge i de segur, que les olors persistents marxaran. Crea ambientadors naturals amb bicarbonat de sodi o carbó activat. Aquests components ajuden a absorbir i neutralitzar les males olors. Només necessites col·locar recipients amb els productes i adeu a les olors. Una altra opció és utilitzar olis essencials de lavanda, eucaliptus o menta. Si tens gats és molt important mantenir una bona higiene de la seva caixa de sorra. Traient la brossa diàriament i canviant la sorra una vegada a la setmana, aconseguiràs que, no hi hagi males olors. La sorra aglomerada facilita l'eliminació de brossa i olors. Has pensat en un desodorant per la teva mascota? Doncs és un producte molt utilitzat i que serveix per acabar amb les fortes olors del nostre pelut. Si tot i banyar-lo, continua fent una olor forta perquè és una particularitat del tipus de raça, podem utilitzar el desodorant per gossos. Aquest producte està fet amb ingredients naturals i no tòxics. El format de venda és en esprai o pólvores. En el cas que, l'olor persisteixi, el més recomanable és demanar consell al veterinari perquè a vegades amb un canvi de dieta, n'hi ha prou per rebaixar l'olor corporal.