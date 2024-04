T'agradaria saber com funciona la visió dels gossos?

Sempre ens preguntem què i com hi veuen els gossos. Alguns diuen que només veuen ombres, altres que només blanc i negre i altres, fins i tot, que veuen colors. La realitat és que les nostres mascotes tenen una manera de percebre el món molt diferent de nosaltres i és que la seva visió fa que puguin distingir alguns colors com el blau o el groc. En cap cas, poden veure els colors verdosos, ataronjats, rosats o vermells. Aquests colors incapaços de distingir, els veuen en tons grisos o sípia. Això succeeix perquè les cèl·lules receptives a la llum, anomenades cons (presents a les seves retines), tenen unes característiques molt particulars en els gossos.

Tot i que perceben els colors de manera limitada, els gossos també poden arribar a patir malalties oculars com la cataracta, el glaucoma, la queratitis i la distiquiasi.

Impressionant visió nocturna

Una de les adaptacions més sorprenents de la visió canina és la seva capacitat per veure a la foscor. Això és degut a la presència de cèl·lules especialitzades en les seves retines, conegudes com a bastons, que són altament sensibles a la llum tènue. A més, les seves pupil·les poden dilatar-se considerablement, permetent que entri més llum als seus ulls en condicions de poca lluminositat. Aquestes adaptacions els fan excel·lents caçadors nocturns i els permeten detectar preses i perills a la foscor.

A quina distància poden veure els gossos? / freepik

Els ulls dels gossos tenen diverses característiques úniques que els fan especialment adequats per al seu estil de vida. La seva disposició ocular els proporciona un camp de visió perifèric més ampli que el dels humans, cosa que els permet detectar moviments des de múltiples direccions. A més, la seva membrana reflectant darrere de la retina, coneguda com el tapetum lucidum, millora la seva capacitat per veure en condicions de poca llum en reflectir la llum que entra als seus ulls.

A quanta distància poden veure els gossos?

Una pregunta comuna sobre la visió dels gossos és quan poden veure de lluny. Els gossos tenen una visió excel·lent a curta i mitjana distància, però la seva agudesa visual disminueix a mesura que augmenta la distància. S'estima que els gossos poden veure objectes clarament fins a aproximadament 20-40 metres de distància, depenent de diversos factors com la raça i l'edat del gos. No obstant això, la seva habilitat per detectar moviments i objectes en moviment és molt més gran que la nostra, cosa que els fa excel·lents caçadors i guardians.