Això és el que li passa al teu gos o gat si menja pa

Les mascotes preferides de l'home són els gossos i els gats. A Itàlia hi ha uns 60 milions d'animals de companyia i la majoria són ells. Tot i les seves diferències d'aspecte i temperament, també hi ha qui en té tots dos i els ha ensenyat a conviure, desmentint la històrica rivalitat entre ells. Sovint, el gos o el gat s'acostuma als ritmes de la família on creix. Pot passar que també mengi el que mengen els membres de la família.

Tot i això, hi ha alguns aliments que poden ser bons per a ells, però d'altres que són dolents. Els animals tenen altres funcions intestinals que les nostres i no tot el que és normal que mengem nosaltres és també normal per a ells. Per exemple, els gats i els gossos poden menjar pa sense tenir problemes de salut?

Aquesta és una pregunta que la gent es fa sovint. El pa és un dels aliments més presents a taula. De vegades l'animal insisteix tant a demanar una mica de menjar que se cedeix. Però, el pa pot ser perjudicial per a ells i donar-los problemes? Ho descobrirem tot seguit.

El nostre amic de quatre potes s'acosta sovint a nosaltres quan som a taula i ens posa ulls dolços. A més d'això, si la dolçor no funciona, es pot tornar insistent usant les potes o bordant i miolant. En aquestes condicions, és força normal que perdem el desafiament i llencem un tros de pa cap a la boca de l'animal o a terra.

Les petites quantitats de pa no són dolentes per als gossos i els gats. De fet, aquest aliment està compost per carbohidrats i fibra que són compatibles amb la dieta. El que és important és respectar les dosis petites, perquè en quantitats grans i contínues el pa dóna fins i tot molèsties gastrointestinals molt doloroses.

El gat és més fort que el gos en aquest aspecte, també pot menjar pasta i arròs. Tot i això, és millor si són productes integrals, que són més digeribles. Tot i això, també per al gat s'aplica la regla de les petites quantitats. Només així una mica de pa no els farà mal. El gos també se'n pot beneficiar per a la higiene dental.

Què passa si s'ho mengen?

Alimentar els gossos i gats amb molt de pa no és bo. Hi ha substàncies que no són bones per als seus intestins a llarg termini. Poden provocar obesitat, però també rampes abdominals, flatulència, diarrea i vòmits. Per tant, uns pocs trossos poc freqüents estan bé, però vés amb compte de no excedir-te. Les conseqüències també poden ser greus i es poden produir reaccions al·lèrgiques.