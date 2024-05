Si dorms amb el gos al llit, compte: pots contraure 3 malalties

Tenir una mascota és tenir un tresor. Elles ens cuiden i ens fan companyia. Hi ha persones que estimen tant a les seves mascotes que les deixen fins i tot, dormir al llit amb elles. Però, saps els perills que pot comportar per a la teva salut aquesta pràctica? En aquest article descobriràs tres malalties que pots contraure si dorms amb elles al llit.

Una pràctica molt habitual quan es tenen mascotes dins de casa és la de permetre'ls dormir amb nosaltres, gaudint de la calidesa i la proximitat de tenir els nostres animals a prop nostre.

Dormir amb una mascota pot ser reconfortant i, fins i tot, tenir importants beneficis per a la salut mental i emocional. Tal com explica la doctora Ann Berger, metgessa i investigadora del Centre Clínic dels NIH a Betsda, Maryland per a l'Institut Nacional de Salut, "els gossos hi són molt presents. Si algú està lluitant amb alguna cosa, saben com seure i ser amorosos", ja que “la seva atenció se centra en la persona tot el temps".

Nombrosos estudis donen suport a aquesta sinergia positiva per a la salut, mostrant que la presència de mascotes a les nostres vides pot reduir la pressió arterial, l'estrès i la sensació de solitud. A més, compartir el nostre espai amb un amic pelut pot millorar el nostre estat d'ànim i ajudar a alleujar l'ansietat i la depressió.

La tinya és una de les malalties que ens poden contagiar els nostres peluts / freepik

Malalties que es poden agafar dormint amb el teu gos

Segons un informe publicat a la revista Emerging Infectious Diseases, els animals domèstics transmeten 100 de les 250 malalties zoonòtiques més comunes: malalties causades per virus, bacteris o paràsits encara que l'animal estigui perfectament sa i cuidat. Entre elles, destaquen tres malalties que podem contraure si tenim un contacte molt estret amb el nostre gos.

Anquilòstoms

Es tracta d'uns paràsits intestinals que es transmeten als humans a través del contacte directe amb la femta dels gossos. Els seus símptomes van des del dolor abdominal fins a la pèrdua de pes o la diarrea.

Tinya

Es coneix com a 'tinya' a la infecció fúngica de la pell que es pot transmetre dels gossos als humans mitjançant el contacte directe entre pell i pelatge infectat: es manifesta amb unes taques circulars vermelles i amb picor a la pell.

Estafilococs

Uns ceps bacterians que es poden transmetre pels gossos i causar infeccions a la pell dels humans: poden ser difícils de tractar i requerir atenció mèdica.