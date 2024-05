Els millors consells per raspallar els gossos

Els nostres gossos han de banyar-se de tant en tant per tal de mantenir una bona higiene. A més, mantenir el seu pelatge en bones condicions ha de ser imprescindible. Poder lluir un pèl brillant i sense nusos és l'ideal. A més, raspallar-lo sovint ajudarà a estimular la circulació sanguínia i a detectar possibles problemes de la pell, ràpidament. En aquest article descobriràs com raspallar el teu gos, segons el tipus de pèl.

Així és com has de raspallar el teu gos en funció del tipus de pèl:

Pèl curt: per a races amb pèl curt, com el Boxer o el Labrador, es recomana un raspallat setmanal amb un raspall de truges suaus per eliminar els cabells morts i la brutícia . A més, es recomana raspallar-lo una o dues vegades per setmana.

per a races amb pèl curt, com es recomana A més, es recomana raspallar-lo una o dues vegades per setmana. Pèl llarg: races com el Yorkshire Terrier o el Shih Tzu necessiten un raspallat diari per evitar que es formin nusos i embolics. S'aconsella utilitzar una pinta de metall i un raspall de cerres llargues . A aquestes races és millor raspallar-les diàriament o cada dos dies.

races com necessiten S'aconsella . A aquestes races és millor raspallar-les diàriament o cada dos dies. Pèl arrissat o enrotllat: els gossos amb pèl arrissat, com el Caniche o el Bixó Frisé, necessiten un raspallat regular per evitar la formació de nusos. Es recomana utilitzar una pinta de pues ampla i un raspall de cerres suaus. El millor és raspallar-los dos o tres cops per setmana.

Els utensilis que has d'utilitzar per raspallar la teva mascota / freepik

És important adaptar la freqüència de raspallat segons les característiques específiques del vostre gos i l'època de l'any. Per exemple, durant l'època de muda, és possible que necessitis augmentar la freqüència de raspallat per controlar la quantitat de pèl solt.

Consells per a un raspallat efectiu

No sempre és fàcil aconseguir que el nostre pelut es deixi raspallar. Perquè el moment del raspallat no es converteixi en una batalla campal, el millor és començar amb sessions curtes i anar-les allargant a mesura que es vagi acostumant. També és important premiar-lo perquè l'animal associï l'activitat amb una cosa positiva. Quan hem aconseguit que el nostre gos es relaxi amb el raspallat, cal fer-ho de manera efectiva, i per això, només has de seguir aquests consells:

Raspa en una direcció : sempre raspalla els cabells en la direcció del creixement per evitar estirades i molèsties.

: sempre raspalla els Utilitza eines adequades: tria raspalls i pintes dissenyats específicament per al tipus de pèl del teu gos.

tria raspalls i pintes dissenyats específicament per al tipus de pèl del teu gos. Pel que fa a la part del cos per on cal començar a raspalla r, és recomanable començar des del cap i avançar cap a la cua, seguint la direcció del creixement dels cabells. Comença amb moviments suaus i progressivament augmenta la pressió del raspallat per eliminar els nusos i la brutícia del seu pelatge.

Comença amb moviments suaus i Si trobes nusos als cabells del teu gos, és important abordar-los amb cura per evitar causar-li molèsties. Utilitza una pinta de metall de pues ample o un raspall de cerres suaus per desfer els nusos amb moviments suaus i delicats. Aplica una mica de condicionador o oli per facilitar el procés i evitar trencar els cabells.