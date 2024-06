Aquestes són les races de gos menys recomanades si tens fills

Les mascotes són animals imprescindibles per a molts de nosaltres i, és que l'amor que ens brinden és insuperable. La veritat és que tenir una mascota és tenir un tresor. Les mascotes amb les quals més contacte tenim són els gossos, els gats, els hàmsters i els ocells. Però, totes les mascotes són aptes a l'hora de relacionar-se amb els infants? En aquest article descobrireu quins gossos no són gens recomanables per als nens, ja que són considerats com a perillosos. T'expliquem els motius.

Depenent de la raça del cànid, el perill pot arribar a ser més gran pel tipus de mossegada i la capacitat física que posseeixi l'animal. Un estudi elaborat per la Facultat de Medicina de la Universitat Estatal d'Ohio i el Centre Mèdic Wexner explora les conseqüències de diferents races de gossos i ressalta els atacs dels Pitbull.

Les races més perilloses si tens nens a casa

Pitbull

Segons apunten els investigadors, els Pitbull i alguns gossos de races mixtes tenen una major propensió a mossegar. A més, els atacs d'aquests gossos poden ser molt greus, igual que passa amb els cànids de cap ample i curt que pesen entre 30 i 45 quilograms.

Bull terrier

L'irlandès, James Hinks, després de diversos anys encreuant diferents races de gossos, va presentar a la dècada de 1850 un cànid capacitat per als enfrontaments i amb un aspecte bonic. Els músculs definits, el caràcter implacable i la potent mandíbula poden fer d'aquest cànid un animal temible. No obstant això, el seu temperament ha estat descrit com amant de la diversió, actiu i graciós. Com passa amb cada exemplar, l'educació que l'animal hagi rebut serà determinant perquè faci gala d'un bon comportament.

Dogo argentí

El metge argentí Antonio Mores Martínez va crear el Dogo argentí a la recerca d'un animal capaç de caçar preses de grans dimensions, com porcs senglars, pècaris, pumes i guineus vermelles. El cos robust i l'estructura massissa el converteixen en un gos fort i d'aspecte temible. Igual que altres gossos, el Dogo argentí, si rep una bona educació i una precoç socialització, és una mascota fidel i protectora amb els més petits de la casa. Però la força d'un possible atac fa que moltes famílies rebutgin conviure-hi.

Dòberman

La raça dòberman va ser creada mitjançant diferents encreuades, per tal de protegir el seu amo de possibles assaltants interessats en la recaptació d'impostos que solia portar. El seu cos musculós, les seves orelles dretes i la seva gran envergadura fan que aquest gos estigui inclòs en la llista de gossos perillosos

Rottweiler

Els rottweilers encara s'utilitzen per al pasturatge, però també fan treballs de rescat, cerca o guia, entre d'altres. Tot i que, el seu comportament depèn en gran manera del tracte que hagi rebut. La legislació espanyola la recull com una de les races "potencialment perilloses". I és que, en cas d'atac les conseqüències poden ser greus, ja que la seva mossegada supera amb escreix la poderosa mossegada del Pitbull.

El rottweiler és una raça que no es recomana tenir, si tens fills petits / freepik

Protegir els nens de les mascotes

Qualsevol gos, independentment de la seva raça pot ser potencialment perillós per als nens, pel fet que, tal com assenyalen a l'estudi abans esmentat, "Els petits són especialment vulnerables a les mossegades de gossos perquè els costa advertir els senyals subtils d'un gos que mossegarà".

Per això, és de vital importància educar el gos des que és un cadell, fer que el nen i l'animal es coneguin i tots dos es respectin mútuament. A més, sempre hi ha d'haver un adult que supervisi la trobada entre el nen i el gos, ja que, en un moment donat, es pot donar una resposta inesperada.

A part del gos, també és recomanable ensenyar els nens a identificar els senyals dels cànids. Conèixer la comunicació corporal de l'animal ens pot advertir de l'estat d'ànim del gos i saber com actuar.