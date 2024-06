Coneix 10 curiositats dels gats

Cada vegada són més les persones que gaudeixen de la companyia d'una o diverses mascotes. I és que aquests animalets ens donen un munt d'alegries. En aquest cas concret, parlarem dels gats. En aquest article descobrireu deu activitats que els encanta fer. Conèixer les nostres mascotes farà que les puguem cuidar molt millor.

Les 10 activitats preferides dels gats

1. Dormir

Segurament t'hauràs adonat que el teu gatet es passa gran part del dia dormint i és que és una de les activitats que més temps ocupa. Els felins solen dormir unes 18 hores al dia i, per això, l'ideal és deixar-los tranquils quan ho fan i gaudir d'ells quan estan desperts.

2. Caçar

Els gats tenen instint caçador i és normal que cacin ocells, sargantanes i, fins i tot, mosques. A més, el seu únic objectiu és divertir-se. Tot i això, assegura't que no es mengin segons quins animals perquè podrien ser dolents per a ells. L'ideal és tenir joguines que puguin perseguir i així satisfer el seu instint.

3. Esgarrapar i gratar

Esgarrapar objectes és un dels majors hobbies dels felins i a més, és totalment instintiu i molt necessari per a ells, perquè així és com esmolen les ungles. Et recomanem que trobis un bon rascador per evitar que el teu gat et destrossi els mobles o, fins i tot, les parets.

4. Prendre el sol

Als gats els encanten els llocs calentets i còmodes i, sempre que puguin, buscaran una zona al sol per estirar-s'hi. Si els col·loques un llitet còmode, podran relaxar-se en aquesta zona que tant els agrada. Has de fomentar la comoditat del gat i proporcionar-li el màxim que puguis.

Als gats els encanta prendre el sol / freepik

5. Rebre manyagues al mentó o a la columna

La gran majoria de propietaris de gats coincideixen que als seus gats els encanta que se'ls rasqui sota el mentó o barbeta i a la columna, a prop de la cua. Si mai no ho has experimentat, prova-ho amb el teu amic, veuràs com li agrada.

6. Observar el que passa per la finestra

Els encanta mirar per la finestra i ser unes autèntiques “velles de la cortineta”. Una finestra suposa hores de distracció per a ells per la quantitat d'estímuls que reben, com els ocells, les persones, el moviment a les cases...

7. Les capses de cartó

Són uns autèntics fanàtics de les capses de cartó. És igual, si tenen centenars de joguines, si n'hi dones una, es passaran hores dins d'ella, mossegant-la i rascant-la. A més, els serveix com a amagatall, ja que tot "depredador" que s'hi acosti, estarà al seu camp de visió. Aquestes els ajudaran a reduir l'estrès.

8. Estar a les altures

Per precaució, molts dels felins, sobretot els grans, senten l'instint de dormir en llocs alts per evitar que algun tipus d'enemic els sorprengui amb la guàrdia baixa. Aquest comportament heretat els proporciona el coneixement de saber tot el que està passant, perquè poden observar des d'un lloc a les altures i senten que dominen el seu voltant. Et recomanem que trobis alguna torre o superfície alta on els teus gats puguin pujar perquè se sentin més còmodes.

9. Menjar herba

Als gatets els encanta menjar herba per purgar-se i poder expulsar possibles paràsits intestinals en augmentar l'activitat al seu tracte digestiu. N'hi ha algunes com el "Catnip" que pots plantar a casa teva i deixar que el teu gat se la mengi quan vulgui.

10. Fregar-se

Aquest gest tan característic dels gats els serveix per comunicar-se amb nosaltres. Ho fan amb l'objectiu d'impregnar la seva olor per delimitar i identificar allò que entenen com a seu i així allunyar, també, qualsevol altre felí.