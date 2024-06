Estratègies per calmar els gossos durant la revetlla de Sant Joan

S'acosta la revetlla de Sant Joan, un dia molt esperat per a nens i adults, però, què passa amb les nostres mascotes? Elles odien aquest dia i altres on es tiren petards, coets, etc. La veritat que els sorolls forts poden fer que la nostra mascota passi moments molt durs d'ansietat i estrès. A més, hi ha gossos que del mateix ensurt poden morir. Els gossos detecten sons a llargues distàncies i si a això li sumem les llums brillants i intermitents, el nostre gos pot entrar en estat de pànic. Coneix com afecten els petards a la teva mascota i com calmar-lo en dies com Sant Joan.

Els focs artificials poden causar una varietat de problemes de salut i benestar als gossos, incloent-hi:

Ansietat i estrès : el soroll sobtat i els centelleigs brillants poden provocar ansietat extrema als gossos , causant tremolors, panteix excessiu i comportaments d'escapament.

el soroll sobtat i els centelleigs brillants poden provocar ansietat extrema als gossos Lesions físiques: els gossos espantats pels focs artificials poden intentar escapar de la font del soroll, cosa que pot portar a accidents i lesions.

els gossos espantats pels focs artificials Problemes de salut mental a llarg termini: l'exposició repetida a situacions estressants com els focs artificials pot tenir un impacte negatiu a la salut mental dels gossos, augmentant el risc de desenvolupar trastorns d'ansietat a llarg termini.

Com calmar un gos durant els focs artificials?

Els gossos tenen un sentit de l'oïda molt més agut que els humans. Poden sentir sons a freqüències molt més altes i detectar sons a distàncies més grans que nosaltres. Això és degut a la seva capacitat per moure les orelles i captar sons de manera més precisa, cosa que els permet detectar, fins i tot, el més petit soroll. Per tots aquests motius, els gossos es posen tan nerviosos davant del soroll que provoquen els focs artificials. Per ajudar el teu gos a sentir-se segur i protegit, pots seguir aquests consells:

Refugi segur: crea un espai interior tranquil i acollidor on el teu gos es pugui refugiar durant els focs artificials. Això pot ser una habitació sense finestres amb el llit i joguines preferides.

Els focs artificials i els petards causen pànic als gossos / aopsan

Dins de casa: evita portar el teu gos a esdeveniments amb focs artificials i mantingues-lo dins de casa durant les celebracions. Això reduirà l'exposició al soroll i minimitzarà el risc d'accidents.

evita portar el teu gos a esdeveniments amb focs artificials i mantingues-lo dins de casa durant les celebracions. Això reduirà l'exposició al soroll i minimitzarà el risc d'accidents. Distraccions i consol: proporciona al teu gos joguines interactives o llepolies masticables per mantenir-lo distret durant els focs artificials. També pots acaronar-lo suaument i parlar-li amb calma per tranquil·litzar-lo.

proporciona al teu gos joguines interactives o També Consulta un veterinari: Si el teu gos mostra signes d'ansietat severa o problemes de salut relacionats amb els focs artificials, no dubtis a consultar un veterinari.

Focs artificials i els gats

Els focs artificials també poden causar estrès i ansietat als gats. Tot i que la seva audició és menys sensible que la dels gossos, els gats també poden sentir-se pertorbats pel soroll sobtat i els centelleigs brillants dels focs artificials.