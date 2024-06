Ni gossos ni gats: aquesta és la mascota perfecta per als que no tenen temps

A la majoria de les llars gironines podem trobar animals que formen part de la família. Però la veritat és que són moltes les persones que busquen tenir animals com un simple passatemps o per suplir diferents mancances.

Aquesta necessitat obligada de tenir animals a casa deriva, entre altres coses, a abandonar-los. Per això, és important triar l'animal que volem cuidar segons el nostre estil de vida i necessitats.

Per exemple, si portem un estil de vida sedentari no hem de tenir gossos que requereixin molt exercici físic, ja que, segurament, no podrem donar-li el que ells necessiten. Seguint la mateixa regla, si no tenim temps per dedicar-nos en cos i ànima a certs animals, n'hi ha d'altres que demanen menys atenció.

Des del compte de Veteasey, un canal veterinari especialista en animals, ens mostren la millor mascota per a persones que no tinguin gaire temps ni espai. Destaquen entre les opcions els fures, les xinxilles i les cobaies.

Els fures sobresurten per la seva mida petita, cosa que implica que no necessiten grans espais per al seu benestar. Aquestes criatures plenes d'energia i d'afecte requereixen, segons l'expert, "només d'un ambient positiu per ser feliços".

Les cobaies són éssers serens que valoren tant la privadesa com la interacció amb els seus cuidadors. Per a la seva felicitat, hem d'enriquir el seu entorn amb llocs on amagar-se i objectes per jugar. A més, és essencial treure-les de la seva gàbia almenys dues vegades al dia.

Per la seva banda, les xinxilles són els animals de la llista que més atenció demanen. La seva naturalesa tranquil·la i adorable les col·loca a la llista dels millors animals de companyia per tenir a la llar.