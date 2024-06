Elimina els pèls de mascota dels teixits amb aquest truc

Tenir mascotes és meravellós; tot i que, els seus pèls no ho són tant! A l'hora de fer la neteja sol ser molt difícil no trobar pèls d'animal; i eliminar-lo completament, també sol ser una tasca bastant complicada. Així doncs, en aquest article t'ensenyarem com eliminar-los definitivament de la roba.

La roba de llit, la que cobreix els matalassos i les nostres peces de roba són les primeres víctimes. Els teixits solen provocar que els borrissols i els pèls s'enganxin amb força facilitat i sigui una tasca d'allò més complexa eliminar-los.

A més a més, els animals, tant gossos com gats, solen deixar olors força desagradables a les peces de roba; les quals, hem d'abordar com més aviat millor perquè no es converteixin en persistents.

Elimina els pèls de mascota dels teixits / UNSPLASH

Acabar amb els pèls

Sigui com sigui, tots aquests problemes tenen solucions molt senzilles; tan sols has de saber aplicar-les. En primer lloc, construeix una rutina de neteja habitual on tinguis en compte la brutícia generada per la teva mascota; ja sigui canviar el sorral del teu gat o posar a rentar assíduament la roba de llit.

Eliminar els pèls i els borrissols no és una tasca molt complicada, encara que sí que requereix el seu temps. Molts usuaris opten per fer ús dels rodets adhesius o els aspiradors de borrissols.

Aquests articles hauràs de fer-los servir peça per peça i passar-los de dalt a baix amb paciència. Un altre mètode molt utilitzat són les fulles d'afaitar, el filament del qual talla els borrissols que trobem a la roba.

Això no obstant, ens portarà més temps, ja que ho hauràs de fer capa per capa. Hi ha una drecera per acabar amb el problema en una bugada completa per al qual només necessites un article addicional. Talla dues esponges típiques de bany per la meitat i tira-les dins del tambor.

El seu teixit adherent capturarà els pèls a mesura que rodi per les peces quan posis a funcionar la rentadora. A més, no es tracta d'un truc que puguis fer servir només una vegada; utilitza-les fins que estiguin plenes de pèls.

Acabar amb la mala olor

La roba de llit, cortines i qualsevol altre teixit a casa teva poden retenir les olors de les mascotes. Renteu aquestes peces de manera regular seguint les indicacions del fabricant. Afegir bicarbonat de sodi al rentatge pot ajudar a eliminar les olors persistents.

Una bona opció és fer servir ambientadors naturals. Els ambientadors sintètics poden emmascarar les olors, però és preferible utilitzar solucions naturals. Col·loca recipients amb bicarbonat de sodi o carbó activat a les àrees propenses a olors, ja que absorbeixen i neutralitzen olors de forma efectiva. També podeu utilitzar olis essencials com la lavanda, l'eucaliptus o la menta per refrescar l'aire.

Pel que fa a les superfícies dures, com ara pisos de fusta o rajoles, també poden retenir olors. Renteu aquestes superfícies amb netejadors específics per a mascotes o amb una barreja d'aigua i vinagre. El vinagre és un desinfectant natural i neutralitzador d'olors.