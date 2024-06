Tria el millor bol per la mascota i aprèn a desinfectar-lo correctament

Cuidar la nostra mascota també significa mantenir en perfectes condicions els seus utensilis: els bols. Aquests poden contenir infinitat de bacteris i microorganismes si no es fa una neteja acurada. A més, escollir el material dels bols també és important a l'hora de cuidar la salut del nostre animal de companyia, entre altres. Descobreix com escollir el bol adequat i com netejar-lo correctament.

Per què són importants els bols per a mascotes?

Les menjadores per a mascotes no són només un simple accessori per a l'hora de menjar. Són eines fonamentals per a l'alimentació i la hidratació de les nostres mascotes, i la seva elecció i higiene poden influir en diversos aspectes de la seva salut i benestar:

Digestió . Uns bols adequats poden facilitar la digestió, reduint el risc de patir problemes com ara reflux gàstric o indigestió.

Salut bucal. L'alçada i el material del bol poden prevenir problemes dentals com la tosca o les càries.

Postura . L'elecció d'un bol adequat en alçada pot afavorir una bona postura durant el menjar, prevenint problemes de coll o esquena.

Higiene . Una bona neteja i higiene dels bols evita la proliferació de bacteris i paràsits, que poden causar malalties gastrointestinals.

. Una bona neteja i higiene dels bols que poden causar malalties gastrointestinals. Benestar general. Uns bols còmodes, higiènics i adequats a les necessitats de la teva mascota poden contribuir al benestar general, fent-la sentir més feliç i saludable.

Tipus de bols per a mascotes:

Al mercat hi ha una gran varietat de plats per a mascotes, cadascun amb les seves pròpies característiques i avantatges:

Segons el material:

Acer inoxidable: resistents, duradors, higiènics i fàcils de netejar.

Plàstic : lleugers, econòmics i disponibles en una gran varietat de colors i dissenys.

: lleugers, econòmics i disponibles en una gran varietat de colors i dissenys. Ceràmica: elegant, resistent i fàcil de netejar.

elegant, resistent i fàcil de netejar. Silicona: flexibles, antilliscants i fàcils de transportar.

flexibles, antilliscants i fàcils de transportar. Vidre: higiènic, elegant i fàcil de netejar, però pot ser fràgil.

Segons l'alçada:

Elevats : ideals per a gossos de races grans o amb problemes de mobilitat.

Estàndard : l'alçada més comuna per a gossos i gats de mida mitjana.

: l'alçada més comuna per a gossos i gats de mida mitjana. Baixos: adequats per a gossos de races petites o amb problemes de coll.

Recomanacions de neteja i higiene

Una bona higiene dels bols per a mascotes és essencial per prevenir malalties i mantenir la teva mascota sana. Et recomanem seguir aquestes pautes:

Renta els bols diàriament amb aigua tèbia i sabó suau.

amb aigua tèbia i sabó suau. Esbandeix bé els bols per eliminar qualsevol residu de sabó.

Assequeu els bols completament per evitar la proliferació de bacteris.

Neteja regularment l'àrea d'alimentació per mantenir una bona higiene.

Desinfecta els bols periòdicament per eliminar bacteris i paràsits.

Rentar cada dia els utensilis en els quals menja i beu la teva mascota és fonamental per prevenir malalties i mantenir la seva salut. Els bols bruts poden acollir una gran quantitat de bacteris i paràsits que poden causar malalties gastrointestinals, paràsits intestinals, infeccions de la pell i, fins i tot, problemes respiratoris.

A més del rentatge diari, és recomanable desinfectar els bols de la teva mascota un cop per setmana. Per fer-ho, pots utilitzar una solució d'aigua i lleixiu diluït (1 part de lleixiu per 30 parts d'aigua) o un desinfectant específic per a mascotes.