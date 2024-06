Si tens mascotes a casa, aquest és el nou avís de la Policia

La Policia Nacional ha llançat un avís a través de les xarxes socials (X) sobre l'augment de l'abandonament de mascotes durant l'estiu. En un tuit recentment publicat, la institució va destacar com moltes persones s'emocionen en planificar les vacances d'estiu, oblidant incloure les mascotes en aquests plans.

La publicació, que utilitza hashtags com #StopAbandono i #vacances, busca crear consciència sobre la responsabilitat que implica tenir una mascota i evitar-ne l'abandonament.

En el seu missatge, la Policia Nacional també va recalcar l'impacte emocional que l'abandó té per als animals, utilitzant la imatge d'un gos amb cara trista al saber que no serà part de les vacances del propietari. Aquest recordatori és crucial, ja que l'estiu és una temporada crítica en què s'incrementa notablement l'abandonament de mascotes com a gossos i gats malgrat la duresa més gran que ha imposat la Llei de Benestar Animal.

La institució insta els ciutadans a planificar les vacances tenint en compte els seus companys animals o buscar alternatives responsables com deixar les mascotes a cura de familiars, amics o residències especialitzades.

L'abandonament de mascotes no és només un acte cruel, sinó que també constitueix un problema de salut pública i benestar animal. La Policia Nacional fa una crida a la societat perquè reflexioni sobre el compromís de tenir una mascota i fomenti l'adopció responsable.