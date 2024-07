Descobreix la importància d'alimentar correctament la mascota

Tenir una mascota suposa un seguit de responsabilitats. Una de les més importants és la seva alimentació. Nodrir-los segons les seves condicions és indispensable pel seu bon desenvolupament. A més, hi ha diversos factors que s'han de conèixer a l'hora d'escollir l'aliment i la freqüència amb la qual se li dona; ja que condicionaran el seu benestar.

Una alimentació adequada per als gossos no només és important per a la salut física, sinó també per al benestar emocional i psicològic. Una dieta equilibrada els proporciona els nutrients essencials per a:

Créixer i desenvolupar-se correctament. Especialment rellevant en cadells i gossos joves, que necessiten una major quantitat de nutrients per recolzar el seu ràpid creixement.

Especialment rellevant en cadells i gossos joves, que necessiten una major quantitat de nutrients per recolzar el seu ràpid creixement. Mantenir un pes saludable. Prevé el sobrepès i l'obesitat, condicions que poden derivar en problemes de salut com ara malalties cardíaques, diabetis i artritis.

Prevé el sobrepès i l'obesitat, condicions que poden derivar en problemes de salut com ara malalties cardíaques, diabetis i artritis. Enfortir el sistema immunitari. Els permet combatre malalties i mantenir-se sans, amb més capacitat de recuperació davant de qualsevol eventualitat.

Els permet combatre malalties i mantenir-se sans, amb més capacitat de recuperació davant de qualsevol eventualitat. Tenir una pell i un pelatge brillants i saludables. Reflecteix una bona nutrició i salut general, a més a més d'aportar protecció contra agents externs.

Reflecteix una bona nutrició i salut general, a més a més d'aportar protecció contra agents externs. Gaudir d'energia i vitalitat. Els permet fer activitats físiques, jugar i gaudir al màxim de la seva vida.

Conseqüències de mala alimentació

Per contra, una mala alimentació pot tenir greus conseqüències per a la salut del teu gos, afectant-ne tant el benestar físic com emocional. Entre les principals conseqüències trobem:

Deficiències nutricionals: poden causar problemes de creixement, debilitat, fatiga, més susceptibilitat a malalties i, en casos greus, alteracions en el desenvolupament cognitiu.

poden causar problemes de creixement, debilitat, fatiga, més susceptibilitat a malalties i, en casos greus, Problemes digestius: com diarrea, vòmits, restrenyiment, flatulències i malestar general, afectant-ne la qualitat de vida i ocasionant molèsties.

com diarrea, vòmits, restrenyiment, flatulències i malestar general, afectant-ne la qualitat de vida i ocasionant molèsties. Malalties cròniques: com l'obesitat, la diabetis, les malalties cardíaques, els problemes renals i l'artritis, reduint la seva esperança de vida i generant costos veterinaris considerables.

com l'obesitat, la diabetis, les malalties cardíaques, els problemes renals i l'artritis, reduint la seva esperança de vida i generant costos veterinaris considerables. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries: poden causar picor, envermelliment de la pell, problemes digestius i malestar general, afectant la seva qualitat de vida i requerint atenció veterinària especialitzada.

Factors que influeixen en la freqüència d'alimentació

La freqüència d'alimentació ideal per al teu gos depèn de diversos factors, cadascun amb un paper important en les necessitats nutricionals. Aquests són els aspectes que has de tenir en compte a l'hora d'alimentar la teva mascota:

Edat del gos

El primer que cal tenir en compte és l'edat del gos, ja que un cadell no menjarà les mateixes vegades al dia ni la mateixa quantitat que un gos més gran.

Cadells (fins a 1 any). Requereixen una alimentació més freqüent, generalment de 3 a 4 cops al dia, a causa del seu ràpid creixement i desenvolupament.

Requereixen una alimentació més freqüent, generalment de 3 a 4 cops al dia, a causa del seu ràpid creixement i desenvolupament. Gossos adults (1 a 10 anys). La majoria dels gossos adults poden menjar 2 cops al dia, encara que alguns poden necessitar més o menys menjar segons el nivell d'activitat.

La majoria dels gossos adults poden menjar 2 cops al dia, encara que alguns poden necessitar més o menys menjar segons el nivell d'activitat. Gossos sèniors (més de 10 anys). Poden necessitar una alimentació més freqüent o menys abundant, depenent del vostre estat de salut i nivell d'activitat.

Grandària del gos

En aquest cas, la mida sí que importa, ja que un gos petit sol tenir un metabolisme més ràpid que un de més gran.

Gossos petits. Generalment, tenen un metabolisme més ràpid i necessiten menjar amb més freqüència que els gossos grans.

Generalment, tenen un metabolisme més ràpid i necessiten menjar amb més freqüència que els gossos grans. Gossos grans. Poden menjar amb menys freqüència, però necessiten una quantitat més gran de menjar per cada menjar.

Nivell d'activitat

Gossos molt actius . Requereixen més menjar que els gossos menys actius per mantenir el nivell d'energia i donar suport a la seva activitat física.

. Requereixen més menjar que els gossos menys actius per mantenir el nivell d'energia i donar suport a la seva activitat física. Gossos menys actius. Poden necessitar una quantitat menor de menjar per evitar el sobrepès i mantenir un pes saludable.

L'exercici físic del teu gos influenciarà la seva alimentació / wirestock

Raça del gos

Algunes races poden tenir necessitats nutricionals específiques a causa de la mida, la forma corporal, el nivell d'activitat o la predisposició a certes malalties.

Salut del gos

Els gossos amb problemes de salut poden necessitar una dieta especial o un horari d'alimentació específic per controlar-ne la condició, com en el cas de gossos amb diabetis, problemes renals o al·lèrgies alimentàries.