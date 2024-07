El gos lladra al no-res?

Les mascotes sovint ens sorprenen i és que tenen uns comportaments molt curiosos. Moltes vegades, aquests comportaments no els sabem interpretar i això fa que ens puguem equivocar a l'hora d'actuar. Així doncs, avui t'explicarem què vol dir que el teu gos lladri o grunyi al no-res.

I és que aquest comportament té darrere molts mites, el principal d'aquests mites diu que és degut a la presència de fantasmes o esperits. Però realment, els grunyits i lladrucs tenen una explicació més primària.

The Dogington Post explica que són diversos els motius pels quals el teu gos pot bordar sense motiu aparent. Pot significar que hagi sentit, olorat o vist alguna cosa, o que estigui malalt o ferit. I és que els gossos tenen diversos sentits molt més desenvolupats que els humans, cosa que els permet detectar estímuls que nosaltres no percebem.

L'American Kennel Club (AKC), una organització dedicada a la promoció i defensa dels gossos de pura raça des del 1884, ofereix diverses explicacions per a aquest comportament. "Els gossos poden sentir sons més aguts que els humans a causa de la seva herència depredadora". Així, quan sembla que un gos borda el no-res, en realitat està responent a sons imperceptibles per als seus amos.

El teu gos gruny sense motiu aparent? / freepic.diller

El sentit de l'olfacte dels gossos també és extraordinari. Tenen entre 200 i 300 milions de receptors olfactius, en comparació dels 5 milions dels humans. En alguns casos, els gossos borden perquè detecten alguna olor que els alerta sobre la presència d'algun perill.

Una altra possible explicació és que els gossos bordin per cridar l'atenció dels amos. Segons Expert Animal, algunes mascotes poden bordar perquè estan avorrides, frustrades o se senten soles. El lladruc pot ser un senyal que el gos no se sent bé, sigui per dolor físic, solitud o incomoditat.