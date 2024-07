Alerta: El teu gos pot patir un cop de calor; símptomes i com evitar-lo

Ara que venen de nou les altes temperatures i estem immersos en ple estiu, tots sabem què cal fer per evitar els cops de calor: beure molta aigua, evitar l’exposició al sol en les hores de més calor, portar cobert el cap, intentar caminar per l’ombra... Però, ¿sabem què cal fer per protegir dels cops de calor les nostres mascotes?

«El primer que cal tenir en compte és que els cops de calor els poden patir tota mena de gossos, però en són més propensos els braquicèfals [és a dir, els que tenen els cranis més amples] com els buldogs, els bòxer i, sobretot, els carlins», explica Gloria Cerviño, responsable del servei d’hospitalització de l’Hospital Veterinari Puchol. «Això es deu al fet que, ja per si mateixes, aquestes races tenen més dificultat per respirar», aclareix la veterinària.

Suor en els animals

Els gossos, al contrari del que ens passa als humans, no suen. I una de les maneres que tenen per eliminar l’excés de calor és augmentant la seva respiració i a través de les glàndules sudorípares que tenen a les potes –en concret als coixins plantars– i a la trufa (el nas).

També si el gos és un cadell –perquè són més moguts i tenen menys defenses– o és un animal gran, té el cabell negre i/o llarg o té sobrepès estarà més exposat a patir un cop de calor.

Per evitar que el nostre gos pugui patir un cop de calor, adverteix l’experta, cal seguir unes pautes que evitin situacions de risc per a les nostres mascotes:

Evitar passejos llargs entre les 12 i les 16 hores

No és convenient treure les nostres mascotes en les «hores extremes de calor; és millor fer-ho a primera hora del matí o a última hora de la tarda», afirma Cerviño. En cas d’haver de fer-ho en les hores centrals de calor, «convé anar per l’ombra i evitar que faci exercici», especifica la doctora.

Proveir-los sempre d’aigua fresca

Tenir sempre recipients amb aigua repartits per la casa i/o el jardí. Si surt a passejar o a prendre alguna cosa en una terrassa és convenient portar una ampolla d’aigua o tenir controlat on hi ha una font. En un bar o terrassa és convenient demanar aigua fresca per al teu gos.

Prohibit deixar-los tancats al cotxe

«Tot i que no sigui gaire temps o se’ls deixi la finestra oberta, en 15-20 minuts, o fins i tot menys, es crea un efecte d’hivernacle al vehicle», explica Cerviño. El gos, llavors, «panteixa amb més intensitat i freqüència, fet que provoca més calor al cotxe per la respiració i, amb això, el gos torna a panteixar amb més intensitat... i tornada a començar», raona.

Per detectar si un gos està patint un cop de calor, cal fixar-se en com panteixa: si el seu panteix és «més greu i freqüent de l’habitual és probable que estigui patint un episodi de calor. També si se’l veu amb poques ganes i dificultat per moure’s o en un «estat mental deprimit», matisa la veterinària. «En els casos més greus, pot patir un col·lapse total i desmaiar-se, explica Cerviño».

També pot manifestar taquicàrdies, tenir la llengua enganxosa i descolorida o massa fosca, patir diarrees o vòmits i la seva temperatura corporal pot ser més alta de l’habitual i superar els 42º C.

Si malgrat totes les precaucions detectes algun d’aquests símptomes, és probable que el gos estigui patint un cop de calor, davant el qual cal actuar amb rapidesa.

Proporcionar-li aigua i ombra

«Si el gos està conscient, cal donar-li aigua perquè begui», afirma la veterinària. També és convenient traslladar-lo a un lloc fresc i ombrejat.

Mullar-lo i ventar-lo

També és convenient ventar-lo i mullar-lo, millor amb un drap i «a poc a poc, sobretot a les zones inguinals i axil·lars, i també en els coixins plantars», recomana Cerviño.

No ficar-lo a la banyera

Contràriament al que podria pensar-se, «mai s’ha de ficar a la banyera amb aigua freda ni amb gels, perquè li causaria la vasoconstricció de les venes, cosa que impedeix la sortida de calor», resumeix l’especialista.

Acudir al veterinari

És important portar el gos al veterinari perquè li proporcioni un tractament adequat, ja sigui «teràpia de fred o, sobretot, sèrum», comenta Cerviño. «El que consideri l’especialista en cada cas», acaba. «Per a això, i com que segurament se’l traslladarà amb cotxe, cal tenir el cotxe refrigerat per endavant i portar-lo amb l’aire condicionat posat, les finestres obertes... tampoc estaria de més ventar-lo si es pot», finalitza Cerviño.