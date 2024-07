No donis aquests aliments a la mascota o podries rebre 200.000 euros de multa

Tot i que la Llei de Benestar Animal porta en vigor des del setembre del 2023, hi ha persones que encara desconeixen moltes de les seves normatives. Els propietaris de mascotes a l'estat espanyol han de complir una sèrie de lleis, que en cas que no es compleixin, poden comportar una multa econòmica de fins a 200.000 euros.

Aquesta normativa entra en aspectes tan bàsics dins de la cura i el benestar de les mascotes com l'alimentació. Segons la Llei de Benestar Animal, els propietaris de mascotes tenen prohibit alimentar-les de vísceres, cadàvers i rebuigs d'animals sense controls sanitaris. De la mateixa manera, tampoc no es poden donar com a recompensa o premi.

La Llei de Benestar Animal té com a objectiu la protecció i la seguretat dels animals domèstics. Al nostre país, una de cada tres famílies conviu amb un animal de companyia. Tot i això, es calcula que hi ha més de 6 milions d'animals fora dels registres oficials.

Altres normatives d'aquesta llei és que els gossos no es poden quedar sols més de 24 hores, i tampoc estar "lligats o deambulant per espais públics sense la supervisió presencial" del seu cuidador. També és obligatori identificar amb xips els gossos, gats i fures, i la venda i compra de mascotes queda prohibida.