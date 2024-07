Idees refrescants perquè els gossos suportin millor la calor

Sembla que la calor asfixiant comença a donar un respir i ja no s’arribaran, de moment, a les extremes temperatures que han arribat a situar el mercuri dels termòmetres per sobre dels 45º en algunes províncies.

Tot i això, encara queda més de la meitat de l’estiu, per la qual cosa és bastant probable que es tornin a donar temperatures extremes i asfixiants onades de calor que faran patir persones i animals.

Dins d’aquests últims, els gossos, gats i animals amb pelatge són els que més pateixen els excessos de calor, perquè el pèl, igual que els protegeix del fred a l’hivern, a l’estiu els protegeix del sol, però també els aporta un o dos graus extra de calor.

Raspallada diària

Per això convé raspallar els cabells diàriament a gats i gossos, per mantenir aquesta capa protectora airejada i fresca i evitar que puguin patir un cop de calor.

Tampoc està de més deixar l’animal amb l’aire condicionat posat –en cas que se’n disposi– a casa quan es quedi sol o, en tot cas, d’un ventilador que s’activi cada hora o cada hora i mitja, perquè el gos pugui refrescar-se durant el dia.

Hores centrals

També convé tenir en compte que en determinades hores del dia convé no treure a passejar els gossos, ja que fins i tot l’asfalt els pot cremar i danyar-los els coixins plantars. Per evitar que això passi, els experts recomanen fer ús de la ‘regla dels cinc segons’ abans de sortir amb el gos a passejar.

El mètode no és cap altre que situar el palmell de la mà en l’asfalt durant cinc segons. Si se suporta bé la calor i no et cremes, el gos pot sortir al carrer sense problemes, ja que no se li cremaran les potes.

Cal tenir en compte, no obstant, que no convé treure la nostra mascota en les «hores extremes de calor; és millor fer-ho a primera hora del matí o a última hora de la tarda», afirma Gloria Cerviño, responsable del servei d’hospitalització de l’Hospital Veterinari Puchol.

Les platges són una bona opció per anar amb el gos a banyar-se si és possible. A Catalunya, per exemple, hi ha més d’una vintena de llocs on els gossos tenen un espai propi on anar.

Però si no es disposa de platja i cal passar les inclemències de l’estiu a la ciutat, sempre és possible utilitzar objectes per fer els dies de calor del gos més fresquets i agradables.

Piscines

L’aigua és un gran aliat per suportar les altes temperatures. Si tens una platja a prop on anar amb el teu gos, genial. Però si no és el cas i disposes d’un jardí o pati, sempre pots adquirir una piscina on el gos es pugui remullar una mica i poder suportar les altes temperatures.

Mantes o estoretes refrescants

Quan fa calor, res millor per a un gos que tombar-se sobre una superfície freda. Per això no és estrany que prefereixi els terres de rajola o gres abans que els de parquet. Però també són molt útils les mantes i estoretes refrigerants, que són capaces de refredar-se amb el pes del gos. Contenen gels que es recarreguen de manera automàtica als 15 o 20 minuts que l’animal deixi d’utilitzar-la. Es poden portar a qualsevol lloc i posar al racó de la casa que es prefereixi. En la mateixa línia, també hi ha llits refrigerants que funcionen amb el pes de l’animal, com les mantes i les estoretes. De la mateixa manera, també hi ha gels que poden ficar-se a la nevera o al congelador i després posar sota de mantes o estoretes comunes.

Armilles refrigerants

Igual com a l’hivern hi ha armilles per posar sobre el pelatge o la pell de l’animal per protegir-lo del fred, a l’estiu hi ha unes armilles que permeten que vagi més fresc. En general, el seu funcionament és simple: n’hi ha prou amb submergir la peça en aigua freda uns minuts i posar-la-hi al gos, perquè estigui fresquet. L’efecte dura uns quatre o cinc dies i li proporciona protecció contra el sol, a més d’aconseguir abaixar la seva temperatura corporal gràcies a l’evaporació, de manera similar a com ho fem els humans per mitjà de la suor.

Gelats

Una opció perfecta per refrescar el gos de manera instantània i, alhora, oferir-li una llaminadura o un premi, és un gelat. A més de ser un aliment complementari per poder combatre la calor, els gelats poden aportar suplements vitamínics o incorporar medicaments que l’animal estigui prenent. A l’estiu es poden adquirir a qualsevol botiga especialitzada, però també es poden fer receptes casolanes a base de barreges de llet amb certes quantitats de proteïnes i greixos lactis i/o a base de sucs i fruites.