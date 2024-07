La llista dels 8 gossos més lletjos del món

Els animals i les persones ens assemblem més del que creiem. Oi que hi ha persones que trobem boniques o atractives i altres, que no tant? Doncs amb els gossos passa exactament el mateix. Tot i això, és important destacar que aquí hi juga un paper fonamental la subjectivitat. Així doncs, a Califòrnia, anualment, se celebra el 'World's Ugliest Dog' (El Gos més lleig del món), un certamen en el qual es valoren positivament les imperfeccions. Aquest certamen serveix per donar visibilitat a aquests animals i promoure una adopció responsable envers ells. Es vol demostrar que el pedigrí i la raça no defineixen la mascota.

El 21 de juny passat es va celebrar la darrera edició d'aquest certamen que va durar aproximadament una hora i mitja i va comptar amb la seva particular caminada per la catifa vermella.

Wild Thang, va ser la mascota guanyadora, i va ser descrit com un tipus "glugly" que en espanyol vindria a ser una cosa així com glamurós i lleig. Tot seguit t'expliquem la història de Wild i la resta de companys que es van presentar a aquest certamen.

Top 8 dels gossos més lletjos del món

1. Primer lloc: Wild Thang

És un pequinès de 8 anys que el 21 de juny passat va ser coronat com a guanyador d'aquest peculiar concurs i va rebre el premi de 5.000 dòlars després de cinc intents previs. Quan era un cadell, Wild Thang va contreure un virus que gairebé el mata i el va deixar amb danys permanents. Les seves dents mai no es van desenvolupar, per la qual cosa la seva llengua penja cap a fora i la seva pota davantera dreta es mou tot el temps.

Mai no li han tallat els cabells i la seva propietària detalla que és un gos molt dolç. "Li encanten que l'agafin i acariciïn. Això és part de la raó per la qual aquests gossos rescatats necessiten llars permanents, així que si us plau adoptin, no comprin”, comenta Ann Lewis, propietària de Wild Thang.

Wild Thang / WORLD'S UGLIEST DOG

2. Segon lloc: Rome

Rome és un gos de raça pug, caracteritzat per la seva mida petita i caràcter tranquil. Amb els seus 14 anys, borni i amb un diminut cos carlí, participava per primera vegada al concurs, segons detalla l'organització de l'esdeveniment.

3. Tercer lloc: Daisy Mae

Daisy Mae, de 14 anys, va ser presentada com la reina de la bellesa poc convencional. Daisy té una cara peculiar, aparentment fruita dels seus durs primers anys de vida.

4. Mochi

Un adorable gos de raça chihuahua mestís de Jack Russell Terrier de nou mesos de Lafayette, Califòrnia. És la primera vegada que Mochi participa en el concurs.

5. Poppy

Poppy va néixer fa cinc anys en una granja de Tbilisi, Geòrgia. És una barreja de crestat xinès i gremlin i presumeix d'una aparença peculiar, ja que és l'única dels seus germans que va néixer sense cabells al cos.

6. Ozzie

Ozzie és un dolç i feliç terrier mestís de 10 anys. Té un problema amb la seva forma de moure's, pel fet que probablement va passar molta part de la seva vida en un abocador de Mèxic, on va ser perseguit per gavines i els seus cabells es van tornar prematurament gris.

Ozzie / LP / DLP

7. Tiny Twiggy

Una barreja de chihuahua de 14 o 15 anys rescatada dels carrers de Napa; la qual, participava per primera vegada al certamen. Amb les cures de la seva família, Twiggy està engreixant, li està creixent el pelatge i és una cadelleta feliç.

8. Freddie Mercuy

L'últim dels candidats a gos lleig de l'any que es va presentar per primera vegada al concurs després de convertir-se en la imatge del camió de gelats de Petaluma.

Els propietaris d'aquests gossos han volgut aprofitar el teló solidari del certamen per donar visibilitat als gossos abandonats, una xacra que afecta tant els Estats Units com Espanya i la resta de països de la Unió Europea.